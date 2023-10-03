Гибкий курс НБУ

Во время разговора с 24 Каналом эксперт Ярослав Жалило рассказал, что гривна при гибком курсе может укрепляться, а может и ослабевать. Соответственно, это будет транслироваться и на наличный рынок, то есть на те курсы, которые устанавливают коммерческие банки и т.д.

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Ярослав Жалило Заместитель директора Национального института стратегических исследований В то же время на сколько будет колебаться курс в таких условиях – сказать сложно. Все потому, что пока неизвестно, в каких пределах НБУ готов применять управление, или, наоборот, на сколько готов допустить гибкость.

Впрочем, будет и больше факторов, которые могут повлиять на курс. Это и спекулятивные, и рисковые. Они могут побуждать к значительным колебаниям.

Каким будет официальный курс

Олег Пендзин в комментарии 24 Каналу рассказал, что официальный курс может составлять где-то 37,5 – 38 гривен после последних решений НБУ.

Важно! Минфин недополучал гривны в макрофинансовой помощи по курсу в 36,6 гривны, ведь в бюджете на 2023 год он был заложен на уровне 42 гривен.

Олег Пендзин Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Следовательно, заявления министра финансов Сергея Марченко о том, что в Украине прочный курс, который вредит экономике и социальным выплатам, именно это и имели в виду. Сейчас Национальный банк Украины идет на встречу Министерству финансов и немного отпускает курс.

Эксперт добавляет, что двигаться в первую очередь будет безналичность, а на наличном рынке ничего не изменилось.

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Что будет с наличным курсом

Для граждан курс обычно ощущается через курс в обменниках, то есть наличный. Следовательно, когда население осуществляет какие-то операции, пользуясь карточками банковскими, например, украинцы, которые находятся за границей и получают выплаты из Украины или наоборот, происходит конвертация.

Я не могу сегодня утверждать, что изменение этих курсов будет происходить синхронно с изменением курса Нацбанка. Это будет зависеть от спроса и предложения. Не исключение, что курс Нацбанка будет двигаться, а курс в обменниках будет оставаться на том уровне, что и был,

– добавляет Жалило.

Имея даже фиксированный курс, регулятор осуществлял интервенцию на валютном рынке для того, чтобы обеспечить в полном объеме спрос на валюту по тому курсу, за который проголосуют. На самом деле это квазирыночная процедура, потому что в любом случае НБУ выбрасывает валюту на рынок, чтобы удовлетворить спрос на нее.

В сложившейся ситуации будет обеспечиваться регулируемая гибкость так: НБУ будет видеть курс, тогда будут осуществлять интервенции в той или иной степени для того, чтобы курс не выходил за рамки, которые считают целесообразными.