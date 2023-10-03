Гнучкий курс від НБУ

Під час розмови з 24 Каналом експерт Ярослав Жаліло розповів, що гривня за гнучкого курсу може зміцнюватися, а може й послаблюватися. Відповідно це транслюватиметься й на готівковий ринок, тобто на ті курси, які встановлюють комерційні банки тощо.

Читайте також Пальне може ще подорожчати, а долар коливатиметься: жовтень буде багатим на події

Ярослав Жаліло Заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Водночас на скільки коливатиметься курс за таких умов – сказати важко. Все через те, що поки невідомо у яких межах НБУ готовий застосовувати керування, або, навпаки, на скільки готовий допустити гнучкість.

Втім буде й більше чинників, які можуть повпливати на курс. Це й спекулятивні та ризикові. Вони можуть спонукати до значних коливань.

Яким буде офіційний курс

Олег Пендзин у коментарі 24 Каналу розповів, що офіційний курс може становити десь 37,5 – 38 гривень після останніх рішень НБУ.

Важливо! Мінфін недоотримував гривні у макрофінансовій допомозі за курсом у 36,6 гривні, адже у бюджеті на 2023 рік він був закладений на рівні 42 гривень.

Олег Пендзин Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Відтак заяви міністра фінансів Сергія Марченка про те, що в Україні міцний курс, який шкодить економіці та соціальним виплатам, саме це й мали на увазі. Зараз Національний банк України йде на зустріч Міністерству фінансів і трішки відпускає курс.

Експерт додає, що рухатися у першу чергу буде безготівка, а на готівковому ринку нічого не змінилося.

​До теми Мінфін занепокоєний через зміцнення гривні: як це вплине на долар

Що буде з готівковим курсом

Для громадян курс зазвичай відчувається через курс в обмінниках, тобто готівковий. Відтак коли населення здійснюють якісь операції користуючись картками банківськими, як-от українці, які перебувають за кордоном й отримують виплати з України або навпаки, відбувається конвертація.

Я не можу сьогодні стверджувати, що зміна цих курсів відбуватиметься синхронно зі зміною курсу Нацбанку. Це залежатиме від попиту й пропозиції. Не виняток, що курс Нацбанку буде рухатися, а курс в обмінках буде залишатиметься на тому рівні, що й був,

– додає Жаліло.

Маючи навіть фіксований курс регулятор здійснював інтервенцію на валютному ринку для того, щоб забезпечити в повному обсязі попит на валюту по тому курсу, за який проголосують. Насправді це квазіринкова процедура, тому що у будь-якому випадку НБУ "викидає" валюту на ринок, щоб задовольнити попит на неї.

В теперішній ситуації забезпечуватиметься регульована гнучкість так: НБУ бачитиме курс, тоді здійснюватимуть інтервенції у тій чи більшій мірі для того, щоб курс не виходив за рамки, які вважають за доцільні.