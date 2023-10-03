Доллар в октябре: чего ждать

Банкир Тарас Лесовой в комментарии 24 Каналу рассказал, что валютный рынок в октябре будет под прицелом некоторых факторов. Поэтому возможны расширения валютных колебаний.

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По прогнозам Лесового, колебания могут быть до 37,5 – 40 гривен за доллар, а евро – до 40 – 43 гривен.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка При этом разница между покупкой и продажей будет на уровне 0,3 гривны, а текущие колебания будут преимущественно оставаться в диапазоне 0,3 – 0,5 гривны.

Кроме того, банкир назвал главные факторы, влияющие на рынок в октябре. Среди них:

Политика регулятора, которая направлена на удержание баланса между спросом и предложением, а также возвращение к плавающему курсу.

Обратите внимание! После того как НБУ "отпустит" валюту, может произойти незначительный курсовой скачок – курс может прибавить максимум 5% к предыдущему курсу.

Решение экспортного вопроса , ведь россияне пытаются разрушить портовую инфраструктуру и уничтожить украинское зерно. Речь идет и о возможном создании новой "зерновой коалиции" без участия России.

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, а это ракетный и "шахедный" террор страны-агрессора в отопительный сезон. События на фронте и динамика освобождения украинских территорий от врага.

Банкир Лесовой объясняет, что большинство указанных факторов являются определенной проекцией во времени, а некоторые находятся в состоянии "приобретения влияния". Именно поэтому прогноз априори не может быть на 100% точным.

Но мы допускаем, что в октябре будут максимально благоприятные условия для формирования "справедливого" (чисто рыночного) валютного курса, соответствующего экономической ситуации в стране,

– добавляет он.

Какие депозиты для украинцев будут самые популярные

В комментарии 24 Каналу эксперт Дмитрий Замотаев пояснил, что в четвертом квартале 2023 года среди граждан будут популярны гривневые депозиты со сроком размещения от 3 месяцев до 6 месяцев.

Напоминаем, что Нацбанк снизил учетную ставку с 22% до 20%. После этого, по мнению Замотаева, в ближайший месяц более ⅔ комбанков запустят новые депозитные продукты по пониженным ставкам.

Следовательно, средние ставки по вкладам на срок от 3 месяцев до 6 месяцев составят 15%, а ставки по вкладам от 9 месяцев до 1 года ориентировочно остановятся на отметке 14 – 15% годовых. Впрочем, снижение ставок не будет означать сокращения прибыли.

Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Экономическая конъюнктура в Украине сейчас достаточно благоприятна. В частности, это касается развития всех сфер экономики, что позволило НБУ существенно улучшить макропрогноз, согласно которому рост ВВП в 2023 году может превысить 3%. Кроме того, для сохранения и приумножения наличных средств для граждан очень важно существенное замедление инфляции до 8,6% в годовом измерении. А системная и продолжительная макрофинансовая поддержка Украины фактически "цементирует" государственный бюджет. Другими словами, риски, что вложенные средства "проглотит" инфляция, пока минимальны. Зато есть прекрасная возможность получить приличную пассивную прибыль, разместив средства на депозитах.

Интересно, что наиболее активными месяцами для открытия гривневых вкладов станут октябрь и ноябрь, говорит эксперт. Кстати, в декабре возможно дальнейшее снижение учетной ставки – еще на 2 – 3 процентных пункта, до 18 – 17%. Это повлияет на уровень доходности депозитов.

Может перевалить и за более 60 гривен за горючее

Во время разговора с 24 Каналом эксперт по рынку горючего Сергей Куюн объяснил, что ситуация на украинском рынке будет полностью зависеть от мировых цен. А по состоянию на сегодняшний день они достаточно нестабильны.

За последние месяцы рост составил 13 – 14 гривен.

Хотя раньше прогнозировалось 8 – 10 гривен.

Любопытно! Все ожидали, что на 90 долларов за баррель цена на мировом рынке остановится, но на прошлой неделе (18 – 24 сентября) отметка составляла 95 долларов за баррель. Правда, сейчас цена несколько "остыла" — цена 25 сентября составила 93 доллара.

По расчетам эксперта, если мировая цена не превышает 95 долларов за баррель, то у Украины есть шансы не переступить за отметку 60 гривен за литр бензина и дизеля.

Сергей Куюн Директор Консалтинговой группы "А-95" Если же стоимость барреля будет выше, то будет трудно удержаться не повышать цену на топливо в Украине. К примеру, если цена в октябре составит 100 долларов за баррель, то цена в Украине на горючее составит более 60 гривен за литр.

По данным "Минфина", по состоянию на 25 сентября средние цены на горючее составляют:

Бензин А-95+ – 57,57 гривны за литр,

57,57 гривны за литр, Бензин А-95 – 54,78 гривны,

Бензин А-92 – 52,81 гривны,

Дизельное топливо – 54,71 гривны,

Газ автомобильный – 25,70 гривны.

Стоимость мяса, молочных продуктов и яиц в октябре

Яйца

Эксперт Светлана Пашко в комментарии 24 Каналу рассказала, какой будет ситуация с яйцами осенью. Так, в мирное время рынку яиц были свойственны колебания цен, как сезонные, так и во время праздничных дней. Военные годы не стали исключением. Традиционно с января по апрель потребительская цена на яйца остается высокой.

Светлана Пашко Старший научный сотрудник отдела ценообразования и аграрного рынка Института аграрной экономики На цену влияет цена на зерно, высокий спрос на яйца в период новогодних и пасхальных праздников и сезонный фактор, ведь в апреле куры еще плохо несутся. С конца апреля по август цена снижается с приходом на рынок продукции хозяйств населения. С сентября по декабрь птицефабрики снова поднимают оптово-отпускные цены, что приводит к увеличению потребительских цен.

По словам Пашко, средние по Украине потребительские цены на куриные яйца в 2023 году, по данным Госстата, стартовали в январе с уровня 63,12 гривны за десяток и до конца апреля они держались на уровне 57,78 – 63,11 гривны.

В сентябре 2023 года цена выросла еще на 2,9 - 3,7% и по состоянию на 26 сентября 2023 составила 48,50 – 50,37 гривны за десяток яиц названых марок.

По прогнозным расчетам ученых Института аграрной экономики, осенью цена яиц для потребителя традиционно будет расти. При этом следует учесть, что в результате постоянных атак России на инфраструктуру и энергетическую систему Украины осенью могут начаться проблемы с электроснабжением предприятий,

– говорит Пашко.

Крупы, мука и хлебобулочные изделия

Главный научный сотрудник "Института аграрной экономики" Светлана Черемисина говорит 24 Каналу, что цены на крупу и муку снижаются.

Светлана Черемисина Главный научный сотрудник отдела ценообразования и аграрного рынка Института аграрной экономики В течение сентября ценовая ситуация с крупами продолжила свою положительную динамику удешевления.

Цена на гречку по сравнению с августом снизилась на 15% – до 38,75 гривны за килограмм, крупы манные подешевели на 1,4% – до 21,39 гривны за килограмм, пшено упало в цене на 0,9% – до 30,42 гривны.

Цены на рис и крупы ячневые остались без изменений.

Пшеничная крупа выросла в цене на 0,5%, то есть на 9 копеек за килограмм.

Аналогичная ситуация наблюдается с мукой и макаронными изделиями из мягких сортов пшеницы – в течение сентября эти продукты подешевели на 0,9% и 1,4% соответственно.

В свою очередь все виды продукции хлебопекарной отрасли стабильно продолжают дорожать. Впрочем, по прогнозам ученых Института аграрной экономики, в октябре ценовая ситуация на крупы и муку будет оставаться благоприятной для потребителей.

Молочные продукты

Эксперт Иван Свиноус объясняет 24 Каналу, что по информации Ассоциации производителей молока (АПМ) по состоянию на 19 сентября 2023 года закупочная цена без учета НДС на молоко экстра сорта составляла 12,31 гривны за килограмм, высшего сорта – 12,31 гривны, первого сорта – 11,83 гривны.

По прогнозным оценкам ученых Института аграрной экономики, в октябре этого года закупочные цены на молоко возрастут в среднем в зависимости от сорта на 10 – 15%.

Повышение цен будет вызвано сокращением предложения в результате снижения поголовья коров, а также уровня среднесуточных надоев, особенно в хозяйствах населения. В большинстве регионов Украины в личных крестьянских хозяйствах – производителях молока первого сорта, начинается стойловый период, что негативно отражается на молочной продуктивности коров,

– говорит Свиноус.

Мясо

Для 24 Канала эксперт из Института аграрной экономики Наталья Копытец рассказала, что в начале осени 2023 года продолжилась неизменная тенденция роста цен на основные виды мяса в продуктовых супермаркетах.

Наталья Копытец Ведущий научный сотрудник отдела ценообразования и аграрного рынка Института аграрной экономики Розничные цены на говядину, свинину и мясо птицы в продуктовых супермаркетах в сентябре 2023 по сравнению с сентябрем 2022 увеличились на 2,9 – 44,1%.

Меньше всего за год – с сентября 2022 по сентябрь 2023 – подорожала курятина (+2,9 – 13,7%), а больше всего – свинина и сало (+14,2 – 44,1 %).

Любопытно! По прогнозам ученых Института аграрной экономики, в октябре – ноябре 2023 года в результате роста спроса и себестоимости продукции возможно повышение цен на основные виды мяса в торговой сети до 5%.

Овощи

Как рассказала 24 Каналу ученая Инна Сало, в октябре 2023 года ожидается подорожание плодоовощных.

Инна Сало Заведующая отделом ценообразования и аграрного рынка Института аграрной экономики Это обусловлено прежде всего ростом стоимости их хранения и транспортировки

из-за повышения тарифов на электроэнергию для промышленных производителей и цен на топливо.

В октябре цены на яблоки могут вырасти до 20 гривен за килограмм (+9%). Нынешняя средняя цена на них, по данным Минфина, по состоянию на 28 сентября 2023 года составляет 18,34 гривны.

могут вырасти до 20 гривен за килограмм (+9%). Нынешняя средняя цена на них, по данным Минфина, по состоянию на 28 сентября 2023 года составляет 18,34 гривны. Стоимость импортированных плодовых будет оставаться достаточно высокой. Так, цена на апельсины ожидается до 80 гривен за килограмм, лимоны – до 75 гривен, бананы – до 45 гривен.

ожидается до 80 гривен за килограмм, – до 75 гривен, – до 45 гривен. Цены на овощи борщового набора в октябре также могут повыситься в сопоставлении с ценами по состоянию на 28 сентября 2023: капуста белокочанная – до 9 гривен за килограмм (+15%), свекла – до 9,50 гривны за килограмм (+9 %), лук репчатый – до 15 гривен за килограмм (+11%), морковь – до 12 гривен за килограмм (+12%), картофель – до 10,5 гривны за килограмм (+13%).

Ситуация на рынке недвижимости

В комментарии 24 Каналу эксперт по недвижимости Владимир Семенцов рассказал, что многие девелоперы при формировании цен на первичном рынке жилья заложили курс на уровне 40 – 42 гривен за доллар. Это на случай инфляционного "скачка" и дестабилизации на рынке валют.

Владимир Семенцов Соучредитель и управляющий партнер компании INSPI Development Ценообразование на первичном рынке всегда базировалось на крепкой привязке к курсу доллара и потенциальном росте стоимости строительных материалов и строительно-монтажных работ. А в условиях войны эта "привязка" стала еще более ощутимой.

По словам эксперта, фактически валютный курс на первичном рынке на 7 – 10% больше наличного вместе с реальным удорожанием себестоимости строительства. Следовательно, это одна из веских причин того, почему с начала полномасштабного вторжения цены на первичке выросли в среднем на 40 – 45%.

Обратите внимание! В октябре ситуация на рынке будет почти статичной, ведь потенциальный спрос достаточно незначительный, а механизмов для его увеличения фактически не существует.

К концу октября ценовая ситуация не предполагает чрезмерных скачков – амплитуда ценовых колебаний не превысит в среднем 1 – 2%, что является признаком стабильности.

Сейчас экономическая ситуация в стране достаточно стабильная, а спрос на ⅔ меньше предложения, поэтому отсутствуют экономические основания для глобального пересмотра цен. А если добавить опасения/предосторожность потенциальных покупателей в преддверии отопительного сезона, связанные с возможными новыми террористическими атаками врага на объекты энергетической инфраструктуры, то можно сказать, что на первичном рынке жилья вряд ли возможны глобальные трендовые изменения, как, например, рост спроса,

– говорит Владимир Семенцов.