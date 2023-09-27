Прожиточный минимум и алименты: как это связано

Известно, что прожиточный минимум в Украине влияет на большинство социальных выплат. Не исключение и размер алиментов. Следовательно, в 2024 году суммы алиментов изменятся, ведь прожиточный минимум вырос.

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Важно! В бюджете на 2024 год правительство заложило прожиточный минимум на уровне 2 930 гривен, увеличив сумму на 331 гривну по сравнению с 20 23 годом.

В соответствии с этим, суммы для основных социальных и демографических групп населения изменятся. К примеру, средства на детей:

на детей до 6 лет – 2 563 гривны;

на детей от 6 до 18 лет – 3 196 гривен;

Какими будут новые суммы

Минимальный размер алиментов

Эта сумма не может быть меньше 50% от прожиточного минимума. Кроме того, на сумму влияет еще возраст ребенка. Согласно этому размеры алиментов на 2024 год будут выглядеть так:

на детей до 6 лет – 1 281 гривна. В прошлом году эта сумма составила 1 136 гривен.

В прошлом году эта сумма составила 1 136 гривен. на детей от 6 до 18 лет – 1 598 гривен. В 2023 году это было на уровне 1 416,5 гривны.

Максимальный размер алиментов

Этот размер составляет 10 прожиточных минимумов на ребенка. Следовательно, один из родителей должен платить на ребенка до 6 лет в 2024 году – 25 630 гривен, а на ребенка от 6 до 18 лет – 31 960 гривен.

Алименты на ребенка после 18 лет

Один родитель может продолжать выплачивать алименты и после 18 лет. Речь идет о случаях, когда ребенок начинает обучение. Средства мать или отец платит до того момента, пока идет обучение – не дольше, чем до 23 лет.

Рассчитать размер таких алиментов можно с учетом возраста ребенка, количества детей и размера дохода отца или матери, уплачивающих выплаты:

на одного ребенка – 1/4 от дохода;

на двоих детей – 1/3 от дохода;

на троих и более детей – 1/2 от дохода.

Среди факторов, учитываемых в суде при начислении алиментов, есть состояние здоровья и материальное состояние ребенка и плательщика алиментов, наличие у плательщика других детей и нетрудоспособных родственников, право собственности плательщика (недвижимость, автомобиль и т.п.), кроме того, расходы и доходы плательщика.

Какое наказание можно получить за неуплату

В Украине предусмотрена ответственность за неуплату алиментов. Это гражданская, административная (общественно полезные работы, ограничение в праве выезда за границу, управление автомобилем, пользование оружием и охота) и уголовная ответственность (общественные работы, домашний арест и ограничение свободы до 2 лет).

Ограничение выезда за границу;

Этот запрет предусмотрен для тех, кто не платит алименты более 6 месяцев. Снять ее можно только при погашении задолженности.

Ограничение в управлении автомобилем;

После этого запрета отец или мать не смогут управлять какими-либо механическими транспортными средствами.

Однако здесь есть несколько исключений: если транспортное средство – основной источник дохода, есть инвалидность I или II группы, или помогает такому лицу, проходите военную службу, есть рассрочка или отсрочка уплаты задолженности по алиментам.

Или на достаточном уровне прожиточный минимум

Во время разговора с 24 Каналом эксперт по социальной политике Андрей Павловский объяснил, что повышение на 2024 год размера прожиточного уровня не может решить все социальные потребности.

По его словам, он не достаточный из-за уровня инфляции в Украине, которая в прошлом году была на уровне 30%, а в этом году немного меньше.

Андрей Павловский Эксперт по социальной политике Понятно, что повышение прожиточного минимума на 300 с копейками гривен не решит социальные проблемы разных категорий населения. Надо исходить из того, что в стране война и правительство, из того, что есть, высчитывает искусственно откровенно заниженные социальные показатели в государственный бюджет.

Напоминаем, что в Украине раньше повышали уровень прожиточного минимума дважды в год: 1 января и 1 июля. Но в бюджете на 2024 год указана только одна сумма.

Павловский добавляет, что социальные расходы сейчас – это помощь международных партнеров. Поэтому власти пытаются "затянуть пояса", чтобы средств хватило для всех.