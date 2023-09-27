Прем'єр-міністр України зауважив на форумі "Майбутнє української енергетики", що Україна забезпечила багаторівневий захист енергооб'єктів. Раніше про те, як держава зможе захистити нашу енергетику говорив глава "Укренерго" Володимир Кудрицький.

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Шмигаль пояснив, як Україна захистила енергооб'єкти

Денис Шмигаль заявив, що енергетична галузь – основа української економіки. За словами міністра, є шість факторів, які забезпечують стабільність галузі. Зокрема, мовиться насамперед про значно більшу кількість і потужність систем ППО.

Минулого року не було ні Patriot, ні NASAMS, ні IRIS-T, ні SAMP-T, ні багатьох інших систем. Наша ППО стала ще більш комплексною і досвідченою. Продовжуємо працювати над її розвитком. До зими вона буде ще міцнішою, ще сильнішою й ефективнішою,

– запевнив Шмигаль.

За його словами, другим фактором є те, що Росія вже має менше ракет, а і виробляти їх вже значно нижча спроможність. Окрім того, є ще чотири фактори:

велика ремонтна кампанія , яку провела Україні – працюють 7 атомних енергоблоків, ще 2 – завершують ремонтну програму. Енергоблоки ТЕС і гідроагрегати ГЕС працюватимуть до початку зими. Вже поремонтовано понад 80% магістральних мереж;

, яку провела Україні – працюють 7 атомних енергоблоків, ще 2 – завершують ремонтну програму. Енергоблоки ТЕС і гідроагрегати ГЕС працюватимуть до початку зими. Вже поремонтовано понад 80% магістральних мереж; захист енергооб'єктів: зведено багаторівневий пасивний та активний захист. Адже Україна робить проєкти, які ніхто у світі досі не робив та продовжує децентралізовувати енергосистему;

та продовжує децентралізовувати енергосистему; влада системно працює з міжнародними партнерами – вони надали 2,3 мільярда доларів на відновлення та захист енергетики.

Ми також розширили можливість для імпорту електроенергії з ЄС більш ніж удвічі: з 500 мегават до 1200 мегават,

– запевнив Шмигаль.

Окрім того, шостим фактором стабільності галузі є достатня кількість енергоресурсів. Адже тільки за перше півріччя пробурено 157 тисяч метрів нових свердловин, тобто Україна збільшує видобуток газу.

"Вперше пройдемо зиму, як обіцяє "Нафтогаз", використовуючи наш власний газ. Показник видобутку "Укргазвидобування" сягнув найвищого показника за три роки. Активно працюємо над розвитком концепції "Україна – газовий сейф Європи". Переконаний, що вже сьогодні 15 мільярдів кубометрів газу, які є в наших сховищах, стануть надійним підґрунтям для проходження опалювального сезону", – розповів Шмигаль.

В "Укренерго" розповіли, як захистять енергооб'єкти України