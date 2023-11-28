Однак нова хвиля погіршення погоди не забарилася. Найближчими днями очікуються снігопади та сильні вітри у західних регіонах України. Внаслідок негоди можуть виникнути проблеми з енергопостачанням.
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Можуть бути негаразди з енергопостачанням
Директор центру досліджень енергетики Олександр Харченко повідомив, що особливо небезпечним регіоном щодо можливих проблем з відключенням світла – це Карпати.
Закликаю українців бути готовими до того, що у зв'язку з непогодою можуть бути певний час негаразди з енергопостачанням,
– наголосив він.
Жителям західних регіонів України варто приготуватись до можливих проблем. Харченко порадив зробити запаси води, їжі та усього необхідного.
"Особливо актуальна ця інформація, для тих, хто мешкає в Карпатах. Там лінія електропостачання часом йде по горах, а тому відновити її – доволі важко. Спеціалістам потрібно витратити багато часу навіть для того, щоб просто дістатися до місця обриву", – підкреслив Олександр Харченко.
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Негода в Україні: що відомо
- Ввечері 26 листопада в Україні різко погіршились погодні умови. Сильний вітер, снігові замети, хуртовина спричинили великі пошкодження та навіть призвели до смерті людей.
- Внаслідок негоди понад 800 населених пунктів у 12 областях України залишились без енергопостачання.
- А Одесі через потужний сніжний вітер впала 100-метрова труба однієї з котельних. Загалом в місті через ускладнення погодних умов було призупинено роботу великих районних котелень.
- Також через негоду проїзд по певних автодорогах було обмежено. Станом на ранок 28 листопада обмеження зберігається на 8 автодорогах в Одеській, Кіровоградській та Миколаївській областях.