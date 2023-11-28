Однак нова хвиля погіршення погоди не забарилася. Найближчими днями очікуються снігопади та сильні вітри у західних регіонах України. Внаслідок негоди можуть виникнути проблеми з енергопостачанням.

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Можуть бути негаразди з енергопостачанням

Директор центру досліджень енергетики Олександр Харченко повідомив, що особливо небезпечним регіоном щодо можливих проблем з відключенням світла – це Карпати.

Закликаю українців бути готовими до того, що у зв'язку з непогодою можуть бути певний час негаразди з енергопостачанням,

– наголосив він.

Зверніть увагу! Синоптики прогнозують 29 листопада в Україні ускладнення погодних умов. На Заході сніжитиме, а подекуди можливі хуртовини. Температура вдень та вночі не знизиться нижче -4.

Жителям західних регіонів України варто приготуватись до можливих проблем. Харченко порадив зробити запаси води, їжі та усього необхідного.

"Особливо актуальна ця інформація, для тих, хто мешкає в Карпатах. Там лінія електропостачання часом йде по горах, а тому відновити її – доволі важко. Спеціалістам потрібно витратити багато часу навіть для того, щоб просто дістатися до місця обриву", – підкреслив Олександр Харченко.



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