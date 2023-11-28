Представниця Укргідрометцентру Наталія Птух пояснила в ефірі телемарафону, що у другій половині дня 28 листопада з південного заходу буде новий циклон. Вже на Закарпатті буде мокрий сніг, подекуди – з дощем, пише 24 Канал.

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Далі циклон рухатиметься на північних схід. Його центр буде в Житомирській та Київській областях. На Півдні 29 листопада буде дощ, на Півночі – може сніжити.

Якою буде погода на початку грудня

Синоптикиня розповіла, що зміна клімату в Україні проявлятиметься якраз у тому, що деякі процеси можуть бути більш різкого характеру. Наприклад, південний циклон, який вирував в країні, був більш потужним. Також це проявляється у підвищенні температури у холодний період, тобто холодних днів ставатиме все менше.

Так, на початку грудня у південних областях повітря буде тепліше. Тому там очікують 1 – 2 грудня – понад 10 градусів тепла.

"Загалом, за прогнозами наших фахівців, середньомісячна температура у грудні буде на 1 – 1,5 градуса вище від кліматичної норми", – заявила Наталія Птуха.

За її словами, опади також будуть в межах норми. Це свідчить про те, що температура може буде дещо теплішою, ніж ми звикли.

Якщо говорити безпосередньо про початок грудня, який ми можемо бачити в синоптичній перспективі, то сніговий покрив може бути у західних областях (навіть більше у Львівській, Волинській та Рівненській) та по північному кордону України,

– пояснила синоптикиня.

За її словами, навіть у Київській області, найімовірніше:

на метеостанції "Чорнобиль", що на півночі регіону, – сніг буде;

на метеостанції "Миронівка", що орієнтовно за 100 кілометрів – його не буде.

Представниця Укргідрометцентру пояснила, що циклони, які пройшли, та який очікуємо 29 листопада і на вихідні – додадуть снігу в західних та північних областях. Цей сніг буде залишатись.

Після 3 грудня переважатиме антициклон, який спричинить зниження температури в більшості областей. Тому сталий сніг буде залишатись принаймні у першій декаді грудня:

в Карпатах;

на Заході України;

на північних кордонах країни.

На решті ж територій сталого снігового покриву немає, або ж сніг розтане повністю чи частково.

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