За даними ЗМІ, в Одеській області серед загиблих може бути військовослужбовець. Так, удень 27 листопада на трасі Одеса-Кучурган, біля села Степове, знайшли автомобіль ВАЗ, у якому виявили тіло військовослужбовця.

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Військовослужбовець не доїхав до Одеси

Повідомляється, що військовослужбовець виїхав з дому в Роздільнянському районі 26 листопада на службу в Одесу, але в місто так і не потрапив.

Ознак насильницької смерті на тілі не виявили.

24 Канал звернувся за коментарем до поліції Одеської області та очікує на уточнення інформації.

Також, як повідомляє "Думська" з посиланням на джерела в правоохоронних органах, уранці 27 листопада на Олексіївській площі в Одесі знайшли тіло чоловіка без певного місця проживання. Приблизний вік – 40 років.

На Героїв Крут виявили тіло жінки також без певного місця проживання. Їй на вигляд також близько 40 років. Ознак насильницької смерті в обох випадках не було.

За даними глави МВС Ігоря Клименка, в Одеській області через негоду загинуло 5 людей та ще 15 – постраждали. Міністр внутрішніх справ повідомив, що негода в Україні забрала життя десяти людей.

Негода в Одеській області: коротко

В Одеській ОВА повідомили, що з 26 листопада, коли почала вирувати негода, силами рятувальних груп зі снігових пасток вже евакуйовано 2498 людей, з них 162 дитини.

У цілому відбуксовано 849 транспортних засобів, з них 24 автобуси та 17 карет швидких. З початку негоди зі снігового полону звільнено всіх заручників заметів.

Зараз рятувальники надають допомогу декільком людям, що забуксували на автівках вже сьогодні вранці. За останню добу в регіоні було зафіксовано 20 ДТП.

Також у 313 населених пунктах відсутня електроенергія. Енергетики ДТЕК працюють над ліквідацією наслідків цілодобово.