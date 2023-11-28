По данным СМИ, в Одесской области среди погибших может быть военнослужащий. Так, днем 27 ноября на трассе Одесса-Кучурган, возле села Степное, нашли автомобиль ВАЗ, в котором обнаружили тело военнослужащего.

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Военнослужащий не доехал до Одессы

Сообщается, что военнослужащий выехал из дома в Раздельнянском районе 26 ноября на службу в Одессу, но в город так и не попал.

Признаков насильственной смерти на теле не обнаружили.

24 Канал обратился за комментарием к полиции Одесской области и ожидает уточнения информации.

Также, как сообщает "Думская" со ссылкой на источники в правоохранительных органах, утром 27 ноября на Алексеевской площади в Одессе обнаружили тело мужчины без определенного места жительства. Приблизительный возраст – 40 лет.

На Героев Крут обнаружили тело женщины без определенного места жительства. Ей с виду также около 40 лет. Признаков насильственной смерти в обоих случаях не было.

За данным главы МВД Игоря Клименко, в Одесской области из-за непогоды погибли 5 человек и еще 15 – пострадали. Министр внутренних дел сообщил, что непогода в Украине унесла жизни десяти человек.

Непогода в Одесской области: коротко

В Одесской ОВА сообщили, что с 26 ноября, когда начала бушевать непогода, силами спасательных групп из снежных ловушек уже эвакуированы 2498 человек, из них 162 ребенка.

В общей сложности отбуксировано 849 транспортных средств, из них 24 автобуса и 17 карет скорых. С начала непогоды из снежного плена освобождены все заложники сугробов.

Сейчас спасатели оказывают помощь нескольким людям, которые забуксовали на автомобилях уже сегодня утром. За последние сутки в регионе было зафиксировано 20 ДТП.

Также в 313 населенных пунктах отсутствует электроэнергия. Энергетики ДТЭК работают над ликвидацией последствий круглосуточно.