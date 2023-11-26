Ухудшение погодных условий зафиксировано в южной части и в центре. Снег, вьюга, гололедица и мощные порывы ветра бушуют в отдельных регионах. На вечер 26 ноября снег, ледяные дожди и сильный ветер будут фиксироваться в большей части областей. Информацию об убытках и проблемах, принесших ноябрьское ненастье – собрал 24 Канал.

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Самая тяжелая ситуация в Одесской области. Там мощный ураган повалил деревья, оставил граждан без электро- и водоснабжения, перекрыто движение на некоторых автомобильных дорогах общего значения, есть проблемы с мобильной связью.

Также перекрыто движение транспорта на трассах М-15 Одесса – Рени. Там перевернулся грузовик с зерном, а также на подъеме застряли автомобили – пробка на дороге стала значительно больше. Кроме этого невозможен проезд по дороге М-28 Одесса – Южный. Информацию о возобновлении движения сообщат позже. На трассе М05 Киев – Одесса есть участки, заблокированные грузовиками на подъем, проезд возможен только легковым транспортом.

В Одессе из-за сложных погодных условий временно приостанавливают работу больших районных котельных. Власти сообщили, что это поможет предотвратить дальнейшие аварийные ситуации.

После восстановления стабильного электроснабжения процесс теплоснабжения будет сразу перезапущен,
– заверили в городском совете.

Работы по восстановлению электроэнергии к бытовым пользователям продолжаются. В настоящее время ДТЭК удалось заживить 25 тысяч домов в 138 населенных пунктах. Бригады ремонтируют 106 воздушных линий, питающих 1847 подстанций.

Как сообщили в ГСЧС, они совершили 59 выездов. Из сугробов продолжают до сих пор освобождать автомобили – по состоянию на 16:37 был спасен 121 автомобиль, из них 5 автобусов и 5 машин скорой помощи.

Спасатели продолжают вытаскивать из сугробов автомобили / ГСЧС, Нацполиция

Как сообщили в МВД, сейчас больше всего снега выпало на юге области, там высота переметов кое-где достигает 70 сантиметров. Начинает засыпать и север. В результате непогоды водители вылетают из проезжей части, застревают в кюветах, на обочинах и склонах.

Водители застревают на дорогах из-за мощного снега: смотрите видео

Также возникли проблемы и в Кировоградском районе. На дороге М-30 возле села Большая Виска Новоукраинского района движение транспорта усложнено в обоих направлениях. Причиной тому стал съезд грузовика с дороги.

В Кировоградской области грузовик сошел с дороги: смотрите видео

Всего по Украине обесточено около 400 населенных пунктов в 10 областях: 35 в Николаевской, 30 – в Кировоградской, 22 – в Киевской, 20 – в Полтавской, 18 – в Черкасской, девять – в Черниговской, восемь – в Днепропетровской, шесть в Донецкой и четыре в Сумской.

В Одесской области без электричества осталось 278 населенных пунктов. В городе Одесса местами отсутствуют электро- и водоснабжение. Около 100 бригад работают над восстановлением всех услуг. На время почти во всех жилых домах областного центра исчезло электроснабжение, а также наружное освещение. Также в городе перестал работать электротранспорт.

Мощный снегопад прошелся по Одесской области: смотрите видео

В частности, Укрэнерго даже показали кадры сломанной непогоды в Одесской области металлической опоры линии электропередачи. Там добавили, что распределительные сети облэнерго также повреждены. На возобновление энергоснабжения понадобится больше времени, ведь это труднее, чем в теплое время года.

Ветер повредил линию электропередач в Одессе / Укрэнерго

Также ненастье пришло и в Крым – там сообщают, что в море уже начал бушевать мощный шторм. Так, высота волн может достигать высоты трехэтажного дома, то есть от 6 до 8 метров в высоту.

Шторм в Крыму уже начинается: смотрите видео

Сила ветра будет составлять от 7 по шкале Бофорта. В частности, там 14 баллов отмечают как максимальное значение и определяют как "абсолютный шторм". Уже сейчас сильный ветер срывает крыши с домов и вырывает деревья с корнями.

По Севастополю уже гуляет ветер: смотрите видео

Местные власти Одесской области сообщают, что в результате прогнозируемого ухудшения погодных условий в понедельник, 27 ноября, учебные заведения будут работать в дистанционном режиме.

Пока на день, однако в случае продолжения усложнения погоды дистанционное обучение может быть продлено. Так что о дальнейшем графике работы учебных заведений будет сообщено дополнительно,
– сообщили в Одесской ОГА.

Детские сады и школы будут работать в режиме дежурных групп. Власти призывают без лишней надобности и сопровождения не отпускать детей на улицу.

Подобное решение было принято и в Киевской области . Школы будут работать в дистанционном режиме, однако детсады своего графика не будут менять. По прогнозам синоптиков, погода будет ухудшаться. Из-за сильных снегопадов движение на дорогах может быть затруднено. Поэтому власти призывают не выходить из дома без излишней необходимости.

Кроме этого, онлайн-обучение планируют ввести и в Кировоградской области. Соответствующее письмо от департамента образования и науки ОВА готовится. Руководителям районов, общин, начальникам управлений и отделов образования поставлено в известность о рекомендации.

Улучшения погодных условий в понедельник, 27 ноября, ожидать не стоит. Спасатели предупреждают о порывах ветра скоростью 17 – 22 метра в секунду (І уровень опасности, желтый). Ночью и утром по всей Украине, кроме западных, Житомирской, Винницкой и Сумской областей, они будут усиливаться до 25 – 30 метров в секунду, возникнут метели (II уровень опасности, оранжевый).

В Киевской, Кировоградской и Полтавской областях прогнозируется значительный снег (I уровень опасности, желтый), в Черниговской, Сумской и Черкасской областях осадки будут сильнее, будут возникать снежные заносы (II уровень опасности, оранжевый). На дорогах всей страны гололедица (І уровень опасности, желтый).

Укрзализныця сообщает, что подготовилось к ухудшению погодных условий – к сильным снегопадам, гололедице и шквальному ветру. Компания советует не рисковать с автотранспортом и выбирать для поездок поезд. Поэтому она добавила новые места на маршрутах.

Добавляем места на поезда из замеченной Одессы, едем по графику, готовые к снегоборьбе,
– отметили в пресс-службе Укрзализныци.