В вечернем обращении президент сообщил, что количество погибших в результате непогоды в Украине возросло. Об этом пишет 24 канал.

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Глава государства сообщил, что с утра получает отчеты по ситуации в областях, где бушевала непогода. Из-за ветров и вьюги были обесточены почти 1500 населенных пунктов в 17 областях. Сейчас повсюду работают энергетики, чтобы вернуть свет в дома украинцев. Для этого круглосуточно работают сотни людей и сотни единиц техники.

Также помогают Национальная полиция, Национальная гвардия, коммунальные службы.

К сожалению, в результате непогоды есть погибшие и пострадавшие в разных областях. Больше всего пострадали одесситы.

В каждом обществе сейчас важно сделать максимум, чтобы мы не теряли жизнь из-за непогоды. К сожалению, по состоянию на сегодняшний день есть погибшие. Больше всего – в Одесской области, 5 человек. Мои соболезнования родным и близким. По меньшей мере 19 человек пострадали,

– сказал президент.

Зеленский добавил, что всем пострадавшим оказана необходимая помощь. Он подчеркнул, что эпицентр циклона перемещается в северные области. И на государственном, и на региональном уровнях оперативные штабы будут работать, пока не возобновится нормальная ситуация.

Очень важно сейчас позаботиться и о тех, кто живет в одиночестве, кто уже в пожилом возрасте.

– подчеркнул Владимир Зеленский.

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Президент отметил спасателей, полицейских и нацгвардейцев

В своей речи Зеленский отметил весь коллектив ГСЧС Украины, Национальной гвардии и Национальной полиции, ведь они круглосуточно оказывают помощь людям.

Отдельно он поблагодарил чрезвычайников Одесского региона.

На днях максимально проявили себя капитан Сергей Лисин, начальник караула 45-й государственной пожарно-спасательной части. Мастер-сержант Руслан Бугаев, водитель 7-й государственной пожарно-спасательной части. Мастер-сержант Петр Каламан, водитель-электрик спасательного отделения 20 пожарно-спасательной части. А также нацгвардейцы: солдат Сергей Димов, капитан Сергей Мельник и полковник Владимир Литвинюк. Я благодарю вас и всех ваших коллег за помощь людям,

– заявил глава государства.

Зеленский провел важные международные разговоры

Президент рассказал, что провел сегодня важные международные разговоры. В частности:

с Наследным принцем Саудовской Аравии – говорили о ситуации на Ближнем Востоке, актуальных событиях и перспективах, развитии двусторонних отношений и совместной работе ради полной реализации Формулы мира.

с Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен – о подготовке ЕС по началу переговоров с Украиной о вступлении и о поддержке нашей страны.

с участниками сессии Международной морской организации Президент проинформировал их об успехах Украины в Черном море, поблагодарил их за поддержку наших усилий и призвал привлечь Россию к ответственности за агрессию, террор и нарушение всех фундаментальных свобод и правил, на которых держится международный порядок.

Глава государства также провел подготовительное совещание по различным международным мероприятиям, которые планируются в ближайшие недели и до конца года, а также подписал очередной указ о награждении наших солдат и офицеров ВСУ государственными наградами – 115 военнослужащих.

Важно. Всего от 24 февраля и по сегодняшний день уже отмечены государственными наградами 64 тысячи 258 наших воинов из всех Сил обороны и безопасности Украины.