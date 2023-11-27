У вечірньому зверненні президент повідомив, що кількість загиблих внаслідок негоди в Україні зросла. Про це пише 24 Канал.

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Україною несеться південний циклон: яка ситуація в регіонах

Глава держави повідомив, що від ранку отримує звіти щодо ситуації в областях, де вирувала негода. Через вітри і хуртовини були знеструмлені майже 1 500 населених пунктів у 17 областях. Наразі всюди працюють енергетики, щоб повернути світло в домівки українців. Для цього цілодобово працюють сотні людей та сотні одиниць техніки.

Також допомагають Національна поліція, Національна гвардія, залучені комунальні служби.

На жаль, внаслідок негоди є загиблі та постраждалі в різних областях. Найбільше постраждали одесити.

У кожній громаді зараз важливо зробити максимум, щоб ми не втрачали життя через негоду. На жаль, станом на зараз є загиблі. Найбільше – в Одеській області, 5 людей. Мої співчуття рідним та близьким. Щонайменше 19 людей постраждали,

– сказав президент.

Зеленський додав, що усім постраждалим надано необхідну допомогу. Він наголосив, що наразі епіцентр циклону переміщується в північні області. І на державному, і на регіональному рівнях оперативні штаби працюватимуть, поки не відновиться нормальна ситуація.

Дуже важливо зараз подбати й про тих, хто живе на самоті, хто вже в літньому віці,

– наголосив Володимир Зеленський.

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Президент відзначив рятувальників, поліцейських та нацгвардійців

Під час своєї промови Зеленський відзначив увесь колектив ДСНС України, Національної гвардії та Національної поліції, адже вони цілодобово надають допомогу людям.

Окремо він подякував надзвичайникам Одеського регіону.

Цими днями максимально проявили себе капітан Сергій Лісін, начальник караулу 45-ї державної пожежно-рятувальної частини. Майстер-сержант Руслан Бугаєв, водій 7-ї державної пожежно-рятувальної частини. Майстер-сержант Петро Каламан, водій-електрик рятувального відділення 20-ї пожежно-рятувальної частини. А також нацгвардійці: солдат Сергій Дімов, капітан Сергій Мельник та полковник Володимир Литвинюк. Я дякую вам і всім вашим колегам за допомогу людям,

– заявив глава держави.

Зеленський провів важливі міжнародні розмови

Президент розповів, що провів сьогодні важливі міжнародні розмови. Зокрема:

зі Спадкоємним принцом Саудівської Аравії – говорили про ситуацію на Близькому Сході, актуальні події та перспективи, розвиток двосторонніх відносин та спільну роботу заради повної реалізації Формули миру.

із Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн – про підготовку ЄС щодо початку переговорів з Україною про вступ та про підтримку нашої країни.

з учасниками сесії Міжнародної морської організації. Президент проінформував їх про успіхи України в Чорному морі, подякував їм за підтримку наших зусиль та закликав притягнути Росію до відповідальності за агресію, терор та порушення всіх фундаментальних свобод та правил, на яких тримається міжнародний порядок.

Глава держави також провів підготовчу нараду щодо різних міжнародних заходів, які плануються найближчими тижнями та до кінця року, а також підписав черговий указ про відзначення наших солдатів і офіцерів ЗСУ державними нагородами – 115 військовослужбовців.

Важливо. Загалом від 24 лютого й до сьогодні вже відзначені державними нагородами 64 тисячі 258 наших воїнів з усіх Сил оборони та безпеки України.