Представительница Укргидрометцентра Наталья Птух объяснила в эфире телемарафона, что во второй половине дня 28 ноября с юго-запада будет новый циклон. Уже на Закарпатье будет мокрый снег, кое-где – с дождем, пишет 24 Канал.

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Далее циклон будет двигаться на северо-восток. Его центр будет находиться в Житомирской и Киевской областях. На Юге 29 ноября будет дождь, на Севере – может снежить.

Какая будет погода в начале декабря

Синоптик рассказала, что изменение климата в Украине будет проявляться как раз в том, что некоторые процессы могут быть более резкого характера. К примеру, южный циклон, бушевавший в стране, был более мощным. Также это проявляется в повышении температуры в холодный период, то есть холодных дней будет становиться все меньше.

Так, в начале декабря в южных областях воздух будет теплее. Поэтому там ожидают 1 – 2 декабря – более 10 градусов тепла.

"В общем, по прогнозам наших специалистов, среднемесячная температура в декабре будет на 1 – 1,5 градуса выше от климатической нормы", – заявила Наталья Птуха.

По ее словам, осадки также будут в пределах нормы. Это свидетельствует о том, что температура может быть несколько теплее, чем мы привыкли.

Если говорить непосредственно о начале декабря, которое мы можем видеть в синоптической перспективе, снеговой покров может быть в западных областях (даже больше во Львовской, Волынской и Ровненской) и по северной границе Украины,

– объяснила синоптик.

По ее словам, даже в Киевской области, вероятнее всего:

на метеостанции "Чернобыль" на севере региона – снег будет;

на метеостанции "Мироновка", что ориентировочно в 100 километрах – его не будет.

Представительница Укргидрометцентра пояснила, что циклоны, которые прошли, и который ожидаем 29 ноября и на выходные – добавят снега в западных и северных областях. Этот снег будет оставаться.

После 3 декабря будет преобладать антициклон, который приведет к снижению температуры в большинстве областей. Поэтому постоянный снег будет оставаться по крайней мере в первой декаде декабря:

в Карпатах;

на Западе Украины;

на северных границах страны.

На остальных же территориях устойчивого снежного покрова нет, или же снег растает полностью или частично.

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