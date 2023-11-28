У середу очікується ускладнення погодних умов. Вітер буде південно-східним з переходом на південно-західний напрямок. Його швидкість становитиме 5 – 10 метрів за секунду з поривами до 15 – 20 метрів за секунду (а на Півдні можливі пориви до 25 метрів за секунду).

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Якою буде погода 29 листопада

На Заході очікується помірний (а вночі місцями значний) сніг та подекуди хуртовини. Також сніжитиме на Півночі, Вінниччині, Черкащині, Полтавщині, Харківщині. Крім цього там можливі дощі, налипання мокрого снігу та ожеледиця. На решті території пройдуть помірні (місцями значні) дощі. На дорогах в Україні можлива ожеледиця.

Денна та нічна температура на Заході в середньому становитимуть -4…-2. Та Півночі вдень та вночі буде +1…-1. На Сході вночі стовпчики термометрів показуватимуть в +1…-1, а вдень там повітря прогріється до +4…+7. У Центрі теж буде трохи тепліше. Там вночі очікується +4…+2, а вдень +4…+6. На Півдні вночі буде +5…+3, а денна температура становитиме +7…+9.

Якою буде погода Київщині

У Київській області буде сніг та дощ, а також ожеледиця. Вночі та вранці очікуються значні опади, а також місцями налипання мокрого снігу. Через небезпечні погодні умови на Київщині оголошено І (жовтий) рівень небезпеки.

В області протягом доби температура становитиме -3…+2. У Києві вночі та вдень буде 0…-2.

Температура в обласних центрах

Київ 0…+2

Ужгород 0…-2

Львів -4…-2

Івано-Франківськ -4…-2

Тернопіль -4…-2

Чернівці -3…-1

Хмельницький -4…-2

Луцьк -4…-2

Рівне -4…-2

Житомир 0…-2

Вінниця 0…+2

Одеса +6…+8

Миколаїв +7…+9

Херсон +8…+10

Сімферополь +7…+9

Кропивницький +4…+6

Черкаси +4…+6

Чернігів -1…+1

Суми -1…+1

Полтава +2…+4

Дніпро +7…+9

Запоріжжя +7…+9

Донецьк +6…+8

Луганськ +5…+7

Харків +4…+6

Погода в Україні 29 листопада / Карта Укргідрометцентру