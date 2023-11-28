В среду ожидается усложнение погодных условий. Ветер будет юго-восточным с переходом на юго-западное направление. Его скорость составит 5-10 метров в секунду с порывами до 15-20 метров в секунду (а на Юге возможны порывы до 25 метров в секунду).

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Какой будет погода 29 ноября

На Западе ожидается умеренный (а ночью местами значительный) снег и местами вьюги. Также будет снег на Севере, в Винницкой, Черкасской, Полтавской, Харьковской областях. Кроме этого там возможны дожди, налипание мокрого снега и гололедица. На остальной территории пройдут умеренные (местами значительные) дожди. На дорогах в Украине возможна гололедица.

Дневная и ночная температура на Западе в среднем будут -4…-2. На Севере днем и ночью будет +1…-1. На Востоке ночью столбики термометров будут показывать в +1…-1, а днем там воздух прогреется до +4…+7. В Центре тоже будет немного теплее. Там ночью ожидается +4…+2, а днем +4…+6. На Юге ночью будет +5…+3, а дневная температура составит +7…+9.

Какой будет погода на Киевщине

В Киевской области будет снег и дождь, а также гололедица. Ночью и утром ожидаются сильные осадки а также местами налипание мокрого снега. Из-за опасных погодных условий на Киевщине объявлен I (желтый) уровень опасности.

В области в течение суток температура составит -3…+2. В Киеве ночью и днем будет 0…-2.

Температура в областных центрах

Киев 0…+2

Ужгород 0…-2

Львов -4…-2

Ивано-Франковск -4…-2

Тернополь -4…-2

Черновцы -3…-1

Хмельницкий -4…-2

Луцк -4…-2

Ровно -4…-2

Житомир 0…-2

Винница 0…+2

Одесса +6…+8

Николаев +7…+9

Херсон +8…+10

Симферополь +7…+9

Кропивницкий +4…+6

Черкассы +4…+6

Чернигов -1…+1

Суммы -1…+1

Полтава +2…+4

Днепр +7…+9

Запорожье +7…+9

Донецк +6…+8

Луганск +5…+7

Харьков +4…+6

Погода в Украине 29 ноября / Карта Укргидрометцентра