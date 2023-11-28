В среду ожидается усложнение погодных условий. Ветер будет юго-восточным с переходом на юго-западное направление. Его скорость составит 5-10 метров в секунду с порывами до 15-20 метров в секунду (а на Юге возможны порывы до 25 метров в секунду).
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Какой будет погода 29 ноября
На Западе ожидается умеренный (а ночью местами значительный) снег и местами вьюги. Также будет снег на Севере, в Винницкой, Черкасской, Полтавской, Харьковской областях. Кроме этого там возможны дожди, налипание мокрого снега и гололедица. На остальной территории пройдут умеренные (местами значительные) дожди. На дорогах в Украине возможна гололедица.
Дневная и ночная температура на Западе в среднем будут -4…-2. На Севере днем и ночью будет +1…-1. На Востоке ночью столбики термометров будут показывать в +1…-1, а днем там воздух прогреется до +4…+7. В Центре тоже будет немного теплее. Там ночью ожидается +4…+2, а днем +4…+6. На Юге ночью будет +5…+3, а дневная температура составит +7…+9.
Какой будет погода на Киевщине
В Киевской области будет снег и дождь, а также гололедица. Ночью и утром ожидаются сильные осадки а также местами налипание мокрого снега. Из-за опасных погодных условий на Киевщине объявлен I (желтый) уровень опасности.
В области в течение суток температура составит -3…+2. В Киеве ночью и днем будет 0…-2.
Температура в областных центрах
- Киев 0…+2
- Ужгород 0…-2
- Львов -4…-2
- Ивано-Франковск -4…-2
- Тернополь -4…-2
- Черновцы -3…-1
- Хмельницкий -4…-2
- Луцк -4…-2
- Ровно -4…-2
- Житомир 0…-2
- Винница 0…+2
- Одесса +6…+8
- Николаев +7…+9
- Херсон +8…+10
- Симферополь +7…+9
- Кропивницкий +4…+6
- Черкассы +4…+6
- Чернигов -1…+1
- Суммы -1…+1
- Полтава +2…+4
- Днепр +7…+9
- Запорожье +7…+9
- Донецк +6…+8
- Луганск +5…+7
- Харьков +4…+6
Погода в Украине 29 ноября / Карта Укргидрометцентра