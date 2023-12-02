Об этом говорится в сообщении компании, передает 24 Канал. Есть несколько правил, которые помогут экономному потреблению и энергосистеме.
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Экономное потребление
Пасмурная погода влияет на производство электроэнергии солнечными станциями. А также энергетики продолжают возобновлять работу и заживлять потребителей на юге после масштабной непогоды.
Как напоминают в "Укрэнерго", в Одесской области без света осталось 14 населенных пунктов. Возобновляемые работы – задача со звездочкой для ремонтников в условиях плохой погоды и шквальных ветров. Поэтому следует экономить электроэнергию и не создавать перегрузки в сети.
График потребления электроэнергии в холодное время года зрительно напоминает кота.
"Его ушки – это пики потребления, когда энергосистема больше всего страдает от перегрузки. Промежуток между ушами – уменьшение потребления днем", – пояснили в компании.
Рост потребления света усложняет работу энергосистемы / Графика: "Укрэнерго"
Поэтому, чтобы не "перекармливать" кота Графика, и сохранить баланс в энергосистеме для ее стабильной работы зимой, следует придерживаться определенных правил. В частности, помнить пиковые часы.
Правила бережливого потребления:
- пик потребления электроэнергии приходится с 9 до 11 утра и с 16 до 18 вечера. Поэтому посудомоечную машину лучше включать после 20 часов;
- не следует включать одновременно электрочайник, микроволновку, электроплиту и стиральную машину. Работая вместе, они перегружают электросеть;
- выключайте свет в комнатах, где никого нет.
Это поможет не только снизить нагрузку на энергосистему, но и сэкономить деньги, подчеркнули в компании.
Напомним, из-за массированных ракетных обстрелов россиян в прошлом году были повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Поэтому в Украине создали графики подачи электроэнергии. Теперь графики отключения света обновили в трех областях: Киевской, Днепропетровской и Одесской. Они будут на сайте в течение года и будут применяться только в случае необходимости.
Вероятность блекаута в Украине: как подготовиться
- В Минэнерго отмечали, что украинская энергосистема готовится к прохождению зимы под угрозой возможных атак россиян. Блэкауты и отключения возможны из-за последствий и масштабов разрушений в энергосистеме. Вместе с этим отмечается, что в настоящее время объекты инфраструктуры больше защищены системами ПВО, чем это было в 2022 году.
- Почти 75% украинцев готовятся к блекаутам зимой. Кроме того, треть людей ожидают ухудшения в экономическом секторе. Самый большой показатель среди опрошенных – в Киеве.
- В настоящее время важно помнить несколько правил подготовки к возможным блекаутам. Прежде всего нужно иметь средства, не требующие электроэнергии, которые могут задержать тепло и помогут согреться.