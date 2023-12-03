В эфире телемарафона министр энергетики Герман Галущенко назвал две причины, по которым в Украине возможен блэкаут. Об этом пишет 24 Канал.

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Член Кабмина рассказал, что сейчас единственной причиной отключения света есть погодные условия. В то же время добавил, что Украина готова к зиме.

И если не будет массированных ударов, которые будут иметь драматическое влияние на энергосистему, или стихийных бедствий, то отключений не будет,

– подчеркнул Галущенко.

Также министр энергетики отметил, что в настоящее время наблюдаются очень сложные погодные условия. Напомнил, что непогода была в Одесской, Николаевской, Киевской областях, а дальше переместилась на Запад.

Поэтому сейчас происходят отключения, потому что есть большое количество порывов электролиний на Западе Украины,

– добавил чиновник.

По его словам, в трех областях, где раньше бушевала стихия, уже возобновили электроснабжение. Впрочем, кроме отдельных случаев, где завершаются ремонтные работы.

Галущенко отметил, что максимальное количество ремонтных групп со всей Украины будет работать на Западе, чтобы максимально быстро восстановить электроснабжение.

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