Сегодня расскажем вам, чем можно заменить свечи и фонарики. Будьте уверены, варианты удивят вас.

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Чем заменить фонари и свечи, если выключили свет

Топовый способ осветить свой дом – солнечные фонари. Если у вас дома есть уличное солнечное освещение, его можно занести в дом. Чтобы все сработало, датчик следует заклеить. Лучше всего подойдет небольшой кусок черного скотча. Такой фонарь будет служить вам час или даже больше.

Достаточно эффективны для освещения и масляные лампы. Для этого нужно взять фитиль из растительного волокна и объединить его с маслом в стеклянной банке. Для этого можно использовать разные типы масла или даже сало или жир.

Если же у вас дома осталось много окурков свечей, из них можно сделать одну большую свечу.

Также можно приобрести керосиновый фонарь. В то же время, внимание: ни в коем случае не используйте взрывоопасное топливо. Кроме того, при отключении света можно использовать световые палочки.

Сколько украинцев готовятся к блэкауту

Люди начинают эту зиму с верой в ВСУ и энергетики. В то же время, не исключают критических ситуаций, когда придется побыть без света. До возможных блэкаутов готовятся почти 75% людей. Они надеются на лучшее, однако приспосабливают свои дома к жизни в темноте.