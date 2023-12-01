Сьогодні розкажемо вам, чим можна замінити свічки та ліхтарики. Будьте певні, варіанти здивують вас.

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Чим замінити ліхтарі та свічки, якщо вимкнули світло

Топовий спосіб освітити свою оселю – сонячні ліхтарі. Якщо у вас вдома є вуличне сонячне освітлення, його можна занести у будинок. Аби все спрацювало, датчик варто заклеїти. Найкраще підійде невеликий шматок чорного скотчу. Такий ліхтар служитиме вам годину або навіть більше.

Доволі ефективними для освітлення є й олійні лампи. Для цього потрібно взяти гніт з рослинного волокна й об'єднати його з олією у скляній банці. Для цього можна використовувати різні типи олії або навіть сало чи жир.

Якщо ж у вас вдома залишилося багато недопалків свічок, з них можна зробити одну велику свічку.

Також можна придбати гасовий ліхтар. Водночас, увага: у жодному разі не використовуйте вибухонебезпечне паливо. Окрім того, якщо вимкнули світло, можна застосувати світлові палички.

Скільки українців готуються до блекауту

Люди починають цю зиму з вірою у ЗСУ та енергетиків. Водночас не виключають критичних ситуацій, коли доведеться побути без світла. До можливих блекаутів готуються майже 75% людей. Вони сподіваються на краще, однак пристосовують свої оселі до життя у темряві.