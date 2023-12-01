Правительство обеспечило промышленным потребителям возможность импортировать электроэнергию для стабильной работы при возникновении дефицита генерирующих мощностей в энергосистеме. Об этом сообщила Первый вице-премьер-министр Украины – Министр экономики Украины – Юлия Свириденко.

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Стабильная работа бизнеса

Импортировать электроэнергию могут небытовые потребители. Объем разрешенного импорта тока из Европы составляет – 1700 Мегаватт для Украины и Молдовы.

Юлия Свириденко Первый вице-премьер-министр Украины – Министр экономики Украины Нынешней зимой остается риск продления энергетического террора со стороны России. Агрессор снова будет пытаться нанести нам удар, уничтожая объекты энергетической инфраструктуры. Чтобы помочь отечественному бизнесу стабильно работать при возникновении дефицита электроэнергии, Правительство обеспечило возможность ее импортировать из соседних стран – Словакии, Венгрии, Румынии, Польши.

Как отметили в ведомстве, схожий механизм действовал прошлой зимой. Министерство отмечает, что новый порядок лучше по сравнению с прошлогодним, поскольку уменьшаются расходы на закупку импортируемой электроэнергии и упрощается администрирование.

Каким требованиям следует отвечать

Чтобы избежать отключений, небытовой потребитель должен отвечать нескольким требованиям:

иметь автоматизированную систему контроля и учета энергоресурсов;

доля импорта с октября по апрель должна превышать 50% почасового потребления, а в мае-сентябре этот показатель не должен превышать 30%;

не должно быть долгов за импорт.

Обратите внимание! К предприятиям, которые будут импортировать электроэнергию, не будут применяться ограничения энергоснабжения. К ним возможно только применение специальных графиков аварийных отключений, которые могут быть введены для предотвращения системной аварии в объединенной энергетической системе.