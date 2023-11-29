Теперь техническая возможность импорта электроэнергии из Европы в Украину – значительно увеличена и будет достигать до 1700 Мегаватт.

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Напомним, что в марте 2022 года Украина экстренно присоединилась к европейской энергетической системе. Для перехода из чрезвычайного режима на постоянную синхронизацию с ENTSO-E "Укрэнерго" должно успешно выполнить все технические требования, которые Украина обусловила с европейскими партнерами еще в 2017 году.

Соответствие европейским энергетическим стандартам

Операторы континентальной Европы на своем заседании в Брюсселе официально подтвердили, что Укрэнерго выполнило ключевые технические мероприятия, необходимые для постоянной синхронизации украинской и европейской энергосистем.

Какие требования выполнило НЭК "Укрэнерго" / Инфографика – Укрэнерго

ENTSO-E также увеличило на 500 МВт техническую возможность импорта электроэнергии из Европы в Украину и Молдову – до 1700 МВт. Такое решение принято нашими партнерами после соответствующих исследований безопасной и стабильной синхронной работы украинской и европейской энергосистем. И это существенный вклад в устойчивость нашей энергосистемы во время холодов и возможных атак врага на энергетические объекты.

– написал Кудрицкий.

Планируется также дальнейшее сотрудничество Укрэнерго с ЕNTSO-E в развитии совместной системы энергетической безопасности и создание единого с Европой рынка электрической энергии.