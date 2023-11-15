Что происходит с украинской энергосистемой

Украинская энергетическая система продолжает находиться в критическом положении. Глава Федерации металлургов Украины Сергей Беленький отмечает, что, несмотря на значительные усилия энергетиков, риски остаются на высоком уровне, сообщает 24 Канал.

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Сергей Беленький Председатель Федерации металлургов Украины Отрасль с начала войны находится без преувеличения критической ситуации. Любые дополнительные факторы, негативно влияющие на наше финансовое состояние, обязательно приведут к еще более сложному положению, в котором окажутся как собственники предприятий, так и работники. У нас фактически бесконтрольно сейчас повышаются железнодорожные тарифы, тарифы, связанные с электроэнергией. Такими действиями мы просто ускоряем полную остановку наших предприятий.

Беленький акцентирует внимание, что даже до полномасштабного вторжения, украинский бизнес тяжело конкурировал с оппонентами на мировом рынке. А теперь ситуация еще сложнее, ведь логистика стала гораздо дороже.

Сейчас, когда у нас хорошее отношение наших зарубежных кредиторов к проблемам, которые есть у наших государственных корпораций, нужно максимально использовать этот потенциал и договариваться об отсрочке выплат по кредитам. Конечно, гораздо проще по традиции повысить тарифы и переложить все свои проблемы на потребителей. Но потребители сегодня и потребители до войны – это очень разные потребители.

– говорит Беленький

Нужно понимать, что полномасштабная война повлекла за собой значительный кризис. Потребители просто не могут покрывать своим ресурсом потребности компаний. Станет ли решение "Укрэнерго" конечным, пока неизвестно.