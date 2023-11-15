Законна ли национализация "Приватбанка"

После национализации "Приватбанка" 18 декабря 2016 года произошел скандал. Известный украинский бизнесмен Игорь Коломойский начал судебную тяжбу с целью вернуть себе банк.

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В 2019 году Окружной административный суд в Киеве признал национализацию незаконной. Однако это решение отрицало действующее законодательство, а именно: закон "О системе гарантирования вкладов физических лиц".

Обратите внимание! По состоянию на данный момент Окружной административный суд города Киева ликвидирован.

Судебные тяжбы продолжились. Сегодня шестой апелляционный административный суд утвердил, что "ПриватБанк" национализировали законно. Более того, принятое решение не может отменяться и бывшие собственники не имеют права на акции финансового учреждения.

Топ-менеджер "Приватбанка" Олег Лазовский подчеркнул, что расслабляться не стоит, ведь борьба будет продолжаться и дальше, переедаает 24 Канал. Особенно учитывая, что это не единственное судебное дело о национализации

Олег Лазовский Руководитель направления по юридической координации деятельности "ПриватБанка" Это победа страны и всех государственных органов. Бывшие владельцы банка хотели вернуть его в свою собственность, однако это прямо запрещено Законом, и апелляционный суд подтвердил это, поставив в настоящее время точку. "Приватбанк" является государственным стабильным банком

Лазовский отметил, что "Приватбанк" будет продолжать отстаивать государственные интересы. Сейчас этот банк выполняет часть важных стабилизационных решений по улучшению украинской экономики.