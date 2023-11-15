Законна ли национализация "Приватбанка"
После национализации "Приватбанка" 18 декабря 2016 года произошел скандал. Известный украинский бизнесмен Игорь Коломойский начал судебную тяжбу с целью вернуть себе банк.
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В 2019 году Окружной административный суд в Киеве признал национализацию незаконной. Однако это решение отрицало действующее законодательство, а именно: закон "О системе гарантирования вкладов физических лиц".
Судебные тяжбы продолжились. Сегодня шестой апелляционный административный суд утвердил, что "ПриватБанк" национализировали законно. Более того, принятое решение не может отменяться и бывшие собственники не имеют права на акции финансового учреждения.
Топ-менеджер "Приватбанка" Олег Лазовский подчеркнул, что расслабляться не стоит, ведь борьба будет продолжаться и дальше, переедаает 24 Канал. Особенно учитывая, что это не единственное судебное дело о национализации
Это победа страны и всех государственных органов. Бывшие владельцы банка хотели вернуть его в свою собственность, однако это прямо запрещено Законом, и апелляционный суд подтвердил это, поставив в настоящее время точку. "Приватбанк" является государственным стабильным банком
Лазовский отметил, что "Приватбанк" будет продолжать отстаивать государственные интересы. Сейчас этот банк выполняет часть важных стабилизационных решений по улучшению украинской экономики.