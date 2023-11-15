Что это за выплата

Помощь от государства предоставляется в рамках программы. "Прихисток", реализуемой с апреля 2022 года. Эта программа направлена на лиц, которые бесплатно поселили у себя внутренне перемещенные лица.

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За размещение одного человека ВПЛ в своем доме украинцы получают пособие на оплату коммунальных услуг.

Кто может получить эти средства:

  • владельцы жилья, приютившие у себя ВПЛ;
  • представители собственников жилья;
  • арендаторы жилья государственной или коммунальной собственности.

В общей сложности по программе "Убежище" жилье получили уже 3,1 миллиона переселенцев. На покрытие коммунальных расходов государство выплатило украинцам около 2,2 миллионов гривен.

Как получить выплату

  • зарегистрировать свое жилье на "Прихисток";
  • не позднее следующего дня подать заявление в органы местного самоуправления (исполнительного комитета), указав имя и отчество каждого из размещенных лиц и добавляя копии документов, удостоверяющих их лица;
  • в день прекращения размещения внутриперемещенного лица или изменения их количества подать заявление с информацией об изменении перечня проживающих лиц;
  • обратиться в исполнительный комитет сельского, поселкового, городского совета по месту нахождения жилого помещения для получения денежной помощи;
  • выплата осуществляется в безналичной форме по указанным в заявлении банковским реквизитам до 20 числа следующего месяца при условии отсутствия задолженности по коммуналке владельца жила.