Что это за выплата
Помощь от государства предоставляется в рамках программы. "Прихисток", реализуемой с апреля 2022 года. Эта программа направлена на лиц, которые бесплатно поселили у себя внутренне перемещенные лица.
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За размещение одного человека ВПЛ в своем доме украинцы получают пособие на оплату коммунальных услуг.
Кто может получить эти средства:
- владельцы жилья, приютившие у себя ВПЛ;
- представители собственников жилья;
- арендаторы жилья государственной или коммунальной собственности.
В общей сложности по программе "Убежище" жилье получили уже 3,1 миллиона переселенцев. На покрытие коммунальных расходов государство выплатило украинцам около 2,2 миллионов гривен.
Как получить выплату
- зарегистрировать свое жилье на "Прихисток";
- не позднее следующего дня подать заявление в органы местного самоуправления (исполнительного комитета), указав имя и отчество каждого из размещенных лиц и добавляя копии документов, удостоверяющих их лица;
- в день прекращения размещения внутриперемещенного лица или изменения их количества подать заявление с информацией об изменении перечня проживающих лиц;
- обратиться в исполнительный комитет сельского, поселкового, городского совета по месту нахождения жилого помещения для получения денежной помощи;
- выплата осуществляется в безналичной форме по указанным в заявлении банковским реквизитам до 20 числа следующего месяца при условии отсутствия задолженности по коммуналке владельца жила.