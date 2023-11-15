Що це за виплата

Допомога від держави надається в межах програми "Прихисток", що реалізується з квітня 2022 року. Ця програма спрямована на осіб, які безкоштовно оселили в себе внутрішньо переміщених осіб.

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За розміщення однієї особи ВПО у своїй оселі українці отримують допомогу на оплату комунальних послуг.

Увага! Це — 450 гривень у теплий період року та 950 гривень у холодний сезон. Компенсація виплачується за рахунок коштів Товариства Червоного Хреста України.

Хто може отримати ці кошти:

власники помешкання, які прихистили в себе ВПО;

представники власників житла;

орендарі житла державної або комунальної власності.

Загалом за програмою "Прихисток" житло отримали вже 3,1 мільйона переселенців. На покриття комунальних витрат держава виплатила українцям близько 2,2 мільйона гривень.

Як отримати виплату