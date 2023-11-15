Що це за виплата

Допомога від держави надається в межах програми "Прихисток", що реалізується з квітня 2022 року. Ця програма спрямована на осіб, які безкоштовно оселили в себе внутрішньо переміщених осіб.

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За розміщення однієї особи ВПО у своїй оселі українці отримують допомогу на оплату комунальних послуг.

Хто може отримати ці кошти:

  • власники помешкання, які прихистили в себе ВПО;
  • представники власників житла;
  • орендарі житла державної або комунальної власності.

Загалом за програмою "Прихисток" житло отримали вже 3,1 мільйона переселенців. На покриття комунальних витрат держава виплатила українцям близько 2,2 мільйона гривень.

Як отримати виплату

  • зареєструвати своє житло на "Прихистку";
  • не пізніше наступного дня подати заяву до органів місцевого самоврядування (виконавчого комітету), вказавши ім’я та по-батькові кожної з розміщених осіб та додаючи копії документів, що посвідчують їх особи;
  • у день припинення розміщення внутрішньопереміщеної особи або зміни їх кількості подати заяву з інформацією про зміну переліку проживаючих осіб;
  • звернутись до виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради за місцем розташування жилого приміщення для отримання грошової допомоги;
  • виплата здійснюється у безготівковій формі за вказаними у заяві банківськими реквізитами до 20-го числа наступного місяця за умови відсутності заборгованості по комуналці власника жила.