Чи законна націоналізація "Приватбанку"

Після націоналізації "Приватбанку" 18 грудня 2016 року, відбувся скандал. Відомий український бізнесмен Ігор Коломойський розпочав судову тяжбу з метою повернути собі банк.

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У 2019 році Окружний адміністративний суд у місті Києві визнав націоналізацію незаконною. Однак, це рішення заперечувало чинне законодавство, а саме: закон "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

Зверніть увагу! Станом на зараз, Окружний адміністративний суд міста Києва ліквідовано.

Судові тяжби продовжилися. Сьогодні шостий апеляційний адміністративний суд затвердив, що "Приватбанк" націоналізували законно. Щобільше, прийняте рішення не може скасовуватись і колишні власники не мають права на акції фінансової установи.

Топменеджер "Приватбанку" Олег Лазовський наголосив, що розслаблятися не варто, адже боротьба триватиме і надалі, передає 24 Канал. Особливо зважаючи на те, що це не єдина судова справа про націоналізацію

Олег Лазовський Керівник напрямку з юридичної координації діяльності "Приватбанку" Це перемога держави та всіх державних органів. Колишні власники банку хотіли повернути його у свою власність, однак це прямо заборонено Законом, і апеляційний суд це підтвердив, поставивши на даний час крапку. "Приватбанк" є державним стабільним банком

Лазовський зазначив, що, "Приватбанк" продовжуватиме відстоювати державні інтереси. Зараз цей банк виконує частину важливих стабілізаційних рішень для покращення української економіки.