Чи законна націоналізація "Приватбанку"
Після націоналізації "Приватбанку" 18 грудня 2016 року, відбувся скандал. Відомий український бізнесмен Ігор Коломойський розпочав судову тяжбу з метою повернути собі банк.
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У 2019 році Окружний адміністративний суд у місті Києві визнав націоналізацію незаконною. Однак, це рішення заперечувало чинне законодавство, а саме: закон "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".
Судові тяжби продовжилися. Сьогодні шостий апеляційний адміністративний суд затвердив, що "Приватбанк" націоналізували законно. Щобільше, прийняте рішення не може скасовуватись і колишні власники не мають права на акції фінансової установи.
Топменеджер "Приватбанку" Олег Лазовський наголосив, що розслаблятися не варто, адже боротьба триватиме і надалі, передає 24 Канал. Особливо зважаючи на те, що це не єдина судова справа про націоналізацію
Це перемога держави та всіх державних органів. Колишні власники банку хотіли повернути його у свою власність, однак це прямо заборонено Законом, і апеляційний суд це підтвердив, поставивши на даний час крапку. "Приватбанк" є державним стабільним банком
Лазовський зазначив, що, "Приватбанк" продовжуватиме відстоювати державні інтереси. Зараз цей банк виконує частину важливих стабілізаційних рішень для покращення української економіки.