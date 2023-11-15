Що відбувається з українською енергосистемою

Українська енергетична система продовжує знаходитись у критичному становищі. Голова Федерації металургів України Сергій Біленький наголошує, що попри значні зусилля енергетиків, ризики залишаються на високому рівні, повідомляє 24 Канал.

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Сергій Біленький Голова Федерації металургів України Галузь від початку війни знаходиться в без перебільшення критичній ситуації. Будь-які додаткові чинники, які негативно впливають на наш фінансовий стан, неодмінно призведуть до ще більш складного положення, в якому опиняться як власники підприємств, так і працівники. У нас фактично безконтрольно зараз підвищуються залізничні тарифи, тарифи, пов’язані з електроенергією. Такими діями ми просто прискорюємо повну зупинку наших підприємств.

Біленький акцентує, що навіть до повномасштабного вторгнення, український бізнес важко конкурував з опонентами на світовому ринку. А тепер ситуація ще складніша, адже логістика стала набагато дорожчою.

Зараз, коли ми маємо добре ставлення наших закордонних кредиторів до проблем, які є у наших державних корпорацій, потрібно максимально використовувати цей потенціал та домовлятися про відстрочення виплат за кредитами. Звісно, набагато простіше за традицією підвищити тарифи і перекласти всі свої проблеми на споживачів. Але споживачі сьогодні і споживачі до війни – це дуже різні споживачі.

– каже Біленький

Потрібно розуміти, що повномасштабна війна спричинила значну кризу. Споживачі просто не можуть покривати своїм ресурсом потреби корпорацій. Чи стане рішення "Укренерго" кінцевим, поки що невідомо.