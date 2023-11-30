На випадок дефіциту
Імпортувати електроенергію можуть лише непобутові споживачі. Щоб уникнути відключень, необхідний обсяг імпорту повинен становити 50% від фактичного споживання щогодини з жовтня по квітень та 30% відповідно з травня до вересня.
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Цієї зими залишається ризик продовження енергетичного терору з боку росії. Агресор знову намагатиметься завдати нам удару, знищуючи об'єкти енергетичної інфраструктури. Щоб допомогти вітчизняному бізнесу стабільно працювати в разі виникнення дефіциту електроенергії, Уряд забезпечив можливість її імпортувати з сусідніх країн,
— пояснює міністерка економіки України Юлія Свириденко.
Імпортувати електроенергію українські підприємства зможуть зі Словаччини, Угорщини, Румунії, Польщі тощо. Обсяг дозволеного імпорту струму з Європи становить 1700 мегават для України та Молдови.
Навіть якщо в майбутньому будуть запроваджені обмеження в постачанні енергії для подолання дефіциту, то вони не застосовуватимуться до підприємців, які імпортують електроенергію.
Хто може залишитися без електроенергії
Деяким українцям можуть припинити постачати електроенергію. Причин на це є декілька:
- У разі наявності боргу за використання електроенергії у гаражах або гаражних кооперативах. Такі розрахунки проводяться за промисловими тарифами.
- Якщо існує заборгованість за невраховану електроенергію, що вказує на факт крадіжки.
- При здійсненні підприємницької діяльності побутовим споживачем і у випадку, коли після акту та попередження споживач не переуклав договір як юридична особа.
- Якщо споживач відмовляється надавати доступ працівникам "Обленерго" для здійснення контрольного зняття показників або заміни лічильників.