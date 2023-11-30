На випадок дефіциту

Імпортувати електроенергію можуть лише непобутові споживачі. Щоб уникнути відключень, необхідний обсяг імпорту повинен становити 50% від фактичного споживання щогодини з жовтня по квітень та 30% відповідно з травня до вересня.

Читайте також Багатий на прогнози грудень: що буде з цінами на продукти, курсом та пальним

Цієї зими залишається ризик продовження енергетичного терору з боку росії. Агресор знову намагатиметься завдати нам удару, знищуючи об'єкти енергетичної інфраструктури. Щоб допомогти вітчизняному бізнесу стабільно працювати в разі виникнення дефіциту електроенергії, Уряд забезпечив можливість її імпортувати з сусідніх країн,

— пояснює міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Імпортувати електроенергію українські підприємства зможуть зі Словаччини, Угорщини, Румунії, Польщі тощо. Обсяг дозволеного імпорту струму з Європи становить 1700 мегават для України та Молдови.

Навіть якщо в майбутньому будуть запроваджені обмеження в постачанні енергії для подолання дефіциту, то вони не застосовуватимуться до підприємців, які імпортують електроенергію.

Важливо! Для таких споживачів може застосовуватись лише використання спеціальних графіків аварійних відключень, які можуть бути впроваджені з метою запобігання системній аварії в об’єднаній енергетичній системі.

Хто може залишитися без електроенергії

Деяким українцям можуть припинити постачати електроенергію. Причин на це є декілька: