За що можуть вимкнути світло

Тож абонентів можуть відімкнути від електроенергії через наступні причини:

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якщо є заборгованість за використання електроенергії у гаражах або гаражних кооперативах. За такі об’єкти розрахунки ведуться за промисловими тарифами;

якщо є борг за невраховану електроенергію, тобто коли є фіксація факту крадіжки;

при здійсненні підприємницької діяльності побутовим споживачем та якщо після акту та попередження споживач не переуклав договір як юридична особа;

якщо споживач відмовляє у доступі працівників "Обленерго" до приладів обліку контрольного знімання показника або заміни лічильників.

Допуск працівників "Обленерго" до лічильника – це обов’язок споживача. У разі систематичного недопуску енергетиків до приладів обліку можливе припинення електропостачання,

– пояснили у регуляторі.

Нагадаємо! Огляд лічильників здійснюється раз на три місяці, а для клієнтів з АСКЕ – раз на пів року. Енергетики обов'язково мають мати при собі посвідчення.

До слова, якщо ви маєте сумніви, щодо певного працівника, ви можете зателефонувати на гарячу лінію вашого "Обленерго" та спитати про нього.

Кому світло вимикати не будуть

Під час дії воєнного стану побутових споживачів не відключатимуть від електроенергії за борги, але платити за комунальні послуги все ж треба вчасно.

Проте у мирний час не вимикатимуть світло лише таким категоріям населення: