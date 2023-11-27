За что могут выключить свет
Поэтому абонентов могут отключить от электроэнергии по следующим причинам:
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- если есть задолженность по использованию электроэнергии в гаражах или гаражных кооперативах. За такие объекты расчеты ведутся по промышленным тарифам;
- если есть долг за неучтенную электроэнергию, то есть когда есть фиксация факта кражи;
- при осуществлении предпринимательской деятельности бытовым потребителем и если после акта и предупреждения потребитель не перезаключил договор как юридическое лицо;
- если потребитель отказывает в доступе работников "Облэнерго" к приборам учета контрольной съемки показателя или замены счетчиков.
Допуск работников "Облэнерго" к счетчику – это обязанность потребителя. В случае систематического недопуска энергетиков к приборам учета возможно прекращение электроснабжения,
– объяснили в регуляторе.
К слову, если вы сомневаетесь в отношении определенного работника, вы можете позвонить по телефону на горячую линию вашего "Облэнерго" и спросить о нем.
Кому свет выключать не будут
Во время действия военного положения бытовых потребителей не будут отключать от электроэнергии за долги, но платить за коммунальные услуги все же нужно своевременно.
Однако в мирное время не будут выключать свет только таким категориям населения:
- семьям, в которых более трех приемных ребенка;
- детским домам семейного типа;
- жителям квартир, среди которых есть хотя бы один человек, который зависит от электрических медицинских приборов, нуждающихся в постоянном электропитании;
- многодетным семьям;
- лицам с инвалидностью I или II группы;
- людям, ухаживающим за детьми с инвалидностью или лицам, получившим увечье в детстве.