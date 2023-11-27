За что могут выключить свет

Поэтому абонентов могут отключить от электроэнергии по следующим причинам:

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  • если есть задолженность по использованию электроэнергии в гаражах или гаражных кооперативах. За такие объекты расчеты ведутся по промышленным тарифам;
  • если есть долг за неучтенную электроэнергию, то есть когда есть фиксация факта кражи;
  • при осуществлении предпринимательской деятельности бытовым потребителем и если после акта и предупреждения потребитель не перезаключил договор как юридическое лицо;
  • если потребитель отказывает в доступе работников "Облэнерго" к приборам учета контрольной съемки показателя или замены счетчиков.

Допуск работников "Облэнерго" к счетчику – это обязанность потребителя. В случае систематического недопуска энергетиков к приборам учета возможно прекращение электроснабжения,
– объяснили в регуляторе.

К слову, если вы сомневаетесь в отношении определенного работника, вы можете позвонить по телефону на горячую линию вашего "Облэнерго" и спросить о нем.

Кому свет выключать не будут

Во время действия военного положения бытовых потребителей не будут отключать от электроэнергии за долги, но платить за коммунальные услуги все же нужно своевременно.

Однако в мирное время не будут выключать свет только таким категориям населения:

  • семьям, в которых более трех приемных ребенка;
  • детским домам семейного типа;
  • жителям квартир, среди которых есть хотя бы один человек, который зависит от электрических медицинских приборов, нуждающихся в постоянном электропитании;
  • многодетным семьям;
  • лицам с инвалидностью I или II группы;
  • людям, ухаживающим за детьми с инвалидностью или лицам, получившим увечье в детстве.