Об этом журналистам рассказала заместитель директора по связям с общественностью АО "Хмельницкоблэнерго" Елена Гриневич.

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В Хмельницком проблемы с электроэнергией

По словам Гриневича, актуальные аварийные отключения можно посмотреть на сайте "Хмельницкоблэнерго" в разделе "Аварийные отключения".

Отключение электроэнергии зафиксировали на:

ул. Степана Бандеры 1, 4, 8, 5А, 1/1, 2/1А.

ул. Верхняя Береговая 3, 5, 11.

ул. Заричанская 1, 36.

ул. Западно-Окружная 1, 10, 5/2.

ул. Липневая 1, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2А, 2Б.

ул. Лисовая 1, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 6В, 1/1, 1 /2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 2/1, 23А, 4/1, 5/1, 7/1, 1/4а, 1/6А, 13/1, 16 -А, 17/1, 23/1, 25/1, 25/2, 25-Б, 28/1, 34/1, 4/1А, 1/5-А.

ул. Лисовая (Дехтярка) 13.

ул. Летняя 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 15/1, 20/1, 20/2.

ул. Нижняя Береговая 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 28, 29, 2А, 30, 31, 32, 33, 34, 3А, 3Д, 3Е, 3Е, 3Ж, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 6 63, 64, 66, 68, 70, 75, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/7, 1/9, 2/1, 2/2, 2/ 4, 3/1, 35А, 4/1, 416, 41а, 41Б, 45а, 6/1, 62А, 1/10, 1/12, 12/1, 14/1, 16/1, 16/2, 18/1, 2/2В, 2/2Г, 2/2Д, 2/2Е, 2/2Ж, 2/2К, 2/2Л, 2/4А, 2/4б, 24/1, 24/2, 27/ 1, 3/1А, 32/1, 45/1, 46/1, 46/2, 58/1, 59/1, 69/1, 71/1, 73/1, 16/1А, 2/2Б.

ул. Первомайская 10.

ул. Северная 95/1.

ул. Подгорная 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 10А, 4/1.

ул. Шухевича, 8/6, 8/9, 8/6А.

Проспект Мира 10, 40, 43, 41/6.

пер. Степана Бандеры 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 13, 15, 17, 21, 8А, 5/1.

пер. Верхний Береговой 21.

пер. Заречанский 10.

пер. Заречье 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 12А, 4/1, 10/1, 4/1А.

пер. Липневый 4, 6, 16, 20, 1/1, 1/3, 1/4, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/9, 1 /3А.

пер. Лесной 4, 5, 6, 7, 6А, 4/1, 7/1.

пер. Нижний Береговой 2А.

ул. Пяскорского 2, 4, 9, 9А, 9/1.

ул. Шухевича 1, 90, 91, 92, 93, 95, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 106, 113А, 91/1, 91/2, 91/3, 92/1, 92/2, 1 /1, 104/1.

пров. Огородный 1, 2, 4.

пров. Северный 1.

пров. Пяскорского 2.

На Юге из-за непогоды обесточены десятки населенных пунктов