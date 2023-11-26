Про це журналістам розповіла заступниця директора зі зв'язків з громадськістю АТ "Хмельницькобленерго" Олена Гриневич.

Дивіться також В Одесі зупиняють роботу крупні районні котельні: є проблеми також з водопостачанням

У Хмельницькому проблеми з електроенергією

За словами Гриневич, актуальні аварійні відключення можна переглянути на сайті "Хмельницькобленерго" у розділі "Аварійні відключення".

Відключення електроенергії зафіксували на:

вул. Бандери Степана 1, 4, 8, 5А, 1/1, 2/1А.

вул. Верхня Берегова 3, 5, 11.

вул. Зарічанська 1, 36.

вул. Західно-Окружна 1, 10, 5/2.

вул. Липнева 1, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2А, 2Б.

вул. Лісова 1, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 6В, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 2/1, 23А, 4/1, 5/1, 7/1, 1/4а, 1/6А, 13/1, 16-А, 17/1, 23/1, 25/1, 25/2, 25-Б, 28/1, 34/1, 4/1А, 1/5-А.

вул. Лісова (Дехтярка) 13.

вул. Літня 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 15/1, 20/1, 20/2.

вул. Нижня Берегова 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 28, 29, 2А, 30, 31, 32, 33, 34, 3А, 3Д, 3Е, 3Є, 3Ж, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 63, 64, 66, 68, 70, 75, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/7, 1/9, 2/1, 2/2, 2/4, 3/1, 35А, 4/1, 416, 41а, 41Б, 45а, 6/1, 62А, 1/10, 1/12, 12/1, 14/1, 16/1, 16/2, 18/1, 2/2В, 2/2Г, 2/2Д, 2/2Е, 2/2Ж, 2/2К, 2/2Л, 2/4А, 2/4б, 24/1, 24/2, 27/1, 3/1А, 32/1, 45/1, 46/1, 46/2, 58/1, 59/1, 69/1, 71/1, 73/1, 16/1А, 2/2Б.

вул. Першотравнева 10.

вул. Північна 95/1.

вул. Підгірна 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 10А, 4/1.

вул. Шухевича 8/6, 8/9, 8/6А.

Проспект Миру 10, 40, 43, 41/6.

пров. Бандери Степана 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 13, 15, 17, 21, 8А, 5/1.

пров. Верхній Береговий 21.

пров. Зарічанський 10.

пров. Заріччя 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 12А, 4/1, 10/1, 4/1А.

пров. Липневий 4, 6, 16, 20, 1/1, 1/3, 1/4, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/9, 1/3А.

пров. Лісовий 4, 5, 6, 7, 6А, 4/1, 7/1.

пров. Нижній Береговий 2А.

вул. П'яскорського 2, 4, 9, 9А, 9/1.

вул. Шухевича 1, 90, 91, 92, 93, 95, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 106, 113А, 91/1, 91/2, 91/3, 92/1, 92/2, 102/1, 104/1.

пров. Городній 1, 2, 4.

пров. Північний 1.

пров. П'яскорського 2.

На Півдні через негоду знеструмлено десятки населених пунктів