Як зменшити тариф на електроенергію

У червні 2023 року тариф за електроенергію став 2,64 гривні за кіловат-годину. Через це українці почали отримувати значно більші платіжки. Аби знизити оплату за комуналку непотрібно постійно сидіти без світла. Достатньо лише придбати новий лічильник.

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Якщо споживач перейде на двозонний або тризонний тариф, він зможе платити менше. Оскільки у такому випадку нарахування різняться в ціні, відповідно до часу використання електроенергії. Тарифікація цих пристроїв відбувається таким чином:

Двозонний

з 23:00 по 07:00 електроенергія коштує 1,32 гривні за кіловат-годину;

07:00 по 23:00 – 2,64 гривні за кіловат-годину.

Тризонний

07:00 по 08:00; 11:00 по 20:00 – 2,64 гривні за кіловат-годину;

08:00 по 11:00; 20:00 по 22:00 – 3,96 гривні за кіловат-годину;

23:00 по 07:00 – 1,06 гривні за кіловат-годину.

Ціна таких лічильників – до 3 тисяч гривень. Пристрій окупається за пів року – рік.

Чи чекати українцям зростання тарифів

Уряд запевняє, що до кінця опалювального сезону, зростання ціни на електроенергію не буде. Минуле підвищення цін відбулося через значні пошкодження енергосистеми і, відповідне, скорочення ресурсів та ремонтні витрати.

У Кабміні вважають, що українці не мають покривати видатки на відновлення енергетичних підприємств. Тому тариф будуть намагатися тримати на тому ж рівні і надалі.