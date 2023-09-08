Як зміниться мінімальна зарплата українців

Наступного року заплановано двоетапне підвищення мінімальної зарплати українців:

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з 1 січня – 7 100 гривень;

з 1 липня – 8 000 гривень.

Також прогнозують збільшення посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки (ЄТС) до 3 196 гривень (з 1 січня).

Нагадаємо! Зараз мінімальна зарплата становить 6 700 гривень, тобто 40,46 гривні за годину.

Варто пам'ятати, що з будь-якої зарплати вираховуються податки – ПДФО (18% доходу) та військовий збір (1,5% доходу). Якщо вирахувати їх з мінімалки, "чистими" виходить 5 393,5 гривні. Також роботодавець або ФОП має сплачувати ЄСВ у розмірі 22% від суми.

Натомість Мінекономіки запропонувало підвищити мінімальну зарплату з 2024 року на 14,2% – до 7 651 гривні, а ЄТС – до 3 443 гривень.

Мінімальна та номінальна зарплата

У своїх прогнозах НБУ обрахував розміри номінальної зарплати (ту, яку отримують на руки) та реальної оплати праці (номінальна заробітна плата мінус інфляція). Тож регулятор передбачає, що номінальні виплати зростуть на 19,6%, а реальні – на 3,9%.

За даними НБУ ситуація на ринку праці у вересні є неоднозначною. Кількість вакансій зросла, проте виникла диспропорція через нестачу кваліфікованих кадрів. Ситуація з доходами від оплати праці залишається складною – не всі роботодавці готові збільшувати зарплати.

Зверніть увагу! У І кварталі 2023 року 59% підприємств не змінювали зарплати працівникам. А 34% роботодавців підняли виплати на близько 12%.