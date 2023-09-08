Как изменится минимальная зарплата украинцев

В следующем году запланировано двухэтапное повышение минимальной зарплаты украинцев:

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с 1 января – 7 100 гривен;

с 1 июля – 8 000 гривен.

Также прогнозируют увеличение должностного оклада работника І тарифного разряда Единой тарифной сетки (ЕТС) до 3 196 гривен (с 1 января).

Напомним! Сейчас минимальная зарплата составляет 6700 гривен, то есть 40,46 гривны в час.

Следует помнить, что из любой зарплаты высчитываются налоги. НДФЛ (18% дохода) и военный сбор (1,5% дохода). Если высчитать их из минималки, "чистыми" получается 5 393,5 гривны. Также работодатель или ФЛП должен платить ЕСВ в размере 22% от суммы.

Минэкономики предложили повысить минимальную зарплату с 2024 года на 14,2% – до 7 651 гривны, а ЕТС – до 3 443 гривны.

Минимальная и номинальная зарплата

В своих прогнозах НБУ вычислили размеры номинальной зарплаты (ту, которую получают на руки) и реальной оплаты труда (номинальная заработная плата минус инфляция). Так что регулятор предусматривает, что номинальные выплаты вырастут на 19,6%, а реальные – на 3,9%.

По данным НБУ ситуация на рынке труда в сентябре неоднозначная. Количество вакансий выросло, однако возникла диспропорция из-за нехватки квалифицированных кадров. Ситуация с доходами от оплаты труда остается сложной – не все работодатели готовы увеличивать зарплату.

Обратите внимание! В I квартале 2023 года 59% предприятий не меняли зарплаты работникам. А 34% работодателей повысили выплаты на около 12%.