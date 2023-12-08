Жителі Києва зможуть дізнаватись про відключення світла у застосунку. Для цього його потрібно налаштувати застосунок.

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Додаток можна зробити зручним для себе

Зараз стабілізаційні заходи не застосовуються, однак якщо це таки станеться, то дізнатися про можна буде через додаток Київ Цифровий.

Для того, аби налаштувати функцію, потрібно оновити застосунок, додати адресу та отримувати сповіщення про світло:

Відкривайте ️ Комунальні послуги ️ ДТЕК Світло.

Додайте адресу, якщо вона не збереглася автоматично.

Отримуйте сповіщення та переглядайте актуальний графік відключень у будь-яку мить.

Щойно оператор ДТЕК Київські електромережі дізнається про стабілізаційні або екстрені відключення, відновлення енергопостачання чи зміни в графіку, ви одразу отримаєте сповіщення.

У додатку також можна налаштувати режим "не турбувати вночі".

Чи вплинула ракетна атака на роботу енергосистеми