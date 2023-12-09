Подробности министр энергетики рассказал в эфире телемарафона, информирует 24 Канал. По словам Галущенко, единственная угроза аварии в энергосистеме – это российские атаки.

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Министр признался, что сейчас у него много вопросов.

На самом деле, единственная угроза аварии в энергосистеме – это российские атаки. Предсказать, когда они будут – сложно. На сегодняшний день есть много вопросов. Я ожидал другую картину сегодня. Но это – на уровне ожиданий. Нет предпосылок для блэкаута. Даже если произойдет критическое влияние, блэкауты будут носить временный характер,

– подчеркнул Галущенко.

В энергосистеме – третий день дефицит

В Украине зафиксировано существенное похолодание. Температура воздуха ушла "в минус". По состоянию на 9 декабря уже третий день фиксируют дефицит в энергосистеме. Приходится привлекать помощь из соседних стран. В частности, ее предоставляют Румыния и Польша. Самая критическая ситуация с 12:00 до 09:00. Украинцев призывают быть бережливыми и приобщиться к общему делу: помощи энергосистеме.

В частности, необходимо экономно потреблять электроэнергию в такое время: с 9:00 до 11:00 и с 16:00 до 18:00. Стиральную и посудомоечную машины советуют включать поздним вечером – как минимум после 20:00. Кроме того, не стоит одновременно включать электрочайник, микроволновку, электроплиту и стиральную машину. Сначала выпейте чай, тогда подогрейте ужин, а потом – закиньте вещи в стиральную машину. Работая одновременно, электроприборы перегружают электросеть.

Ранее Галущенко назвал 2 причины для возможного блэкаута

Недавно Галущенко назвал две причины, когда может быть блэкаут:

массированные удары, которые будут иметь драматическое влияние на энергосистему Украины;

стихийные бедствия (по состоянию на декабрь, фиксировали большое количество прорывов на Западе Украины).

Заметьте! Украинцев призывают активно реагировать на воздушные тревоги. Когда сообщают об угрозе, нужно немедленно идти в укрытие гражданской защиты. Находиться там нужно, пока не известят об отбое тревоги. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь.