Росіяни не тільки гатять по Україні ракетами. Вони використовують і більш витончені методи впливу – наприклад, поширюють фейки в соцмережах. Міненерго спростувало вигадки, які ширяться інтернетом.

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На свята не планують відключати світло, інша інформація – вигадка

Ось так виглядає справжня російська ІПСО. У соціальних мережах почалась ширитись інформація про нібито відключення енергопостачання в новорічні свята. Для посилення ефекту автори провокації використовують відеокадри ефіру телемарафону "Єдині новини" з накладанням іншого звукового ряду. Міністерство енергетики України офіційно повідомляє: це ФЕЙК!

– написали в Міненерго.

Там пояснюють: планових відключень в Україні немає і не передбачається. Наразі електроенергії достатньо, щоб покрити потреби споживачів. В енергосистемі є резервні потужності та можливість залучення імпорту.

"Закликаємо громадян бути пильними і використовувати інформацію тільки з офіційних джерел. Не дамо ворогу посіяти в нас паніку та зневіру! Військові та енергетики 24/7 роблять усе можливе, аби українці мали світло та тепло", – наголосили енергетики.

Як розпізнати фейк: аналізує 24 Канал

24 Канал знайшов у соцмережах той фейк, про який писали в Міненерго. Його поширили зранку 29 грудня через низку телеграм-каналів. Загалом ці канали начебто патріотичні, але там засилля реклами та посилань на інші телеграм-канали, в тому числі закриті . Це вже насторожує.

знайшов у соцмережах той фейк, про який писали в Міненерго. Його поширили зранку 29 грудня через низку телеграм-каналів. Загалом . Це вже насторожує. Немає лінку на те повідомлення Укренерго, де буцімто написали про дефіцит енергії.

на те повідомлення Укренерго, де буцімто написали про дефіцит енергії. Фейк містить відео, в якому справді говорять про відключення світла. Відеоряд показує енергетиків, є плажка "Єдині новини", тож виглядає все як реальний сюжет телемарафону. Імовірно, це вирізка з минулорічного ефіру. А от звукова доріжка сумнівна: голос журналістки має дивний відзвук .

. Допис містить емоційні заклики відправити це повідомлення рідним, багато знаків оклику, виділення жирним і капслоком. Це теж указує на фейковість інформації, бо нашими емоціями маніпулюють .

. Оперують цифрами "до 16 годин", що має відключити раціональне мислення в користувача, і словами "вже завтра".

Але найголовніше те, що допис містить перелік міст України із посиланнями. Мовляв, натисніть на лінк, щоб дізнатися графік відключень у вашому місті. Таким чином користувача ведуть на сумнівні сторонні ресурси .

. За посиланням міститься запрошення долучитися до телеграм-каналу. Фактично це прихована реклама, а людей використовують задля розширення бази підписників.



Заявлена кількість підписників у каналі (чорний колір) не збігається з реальною (сірий колір) / Скриншот 24 Каналу

Не ведіться на маніпуляції!

Важливо: В Укренерго зазначили, що фейк поширювали через телеграм-канали, які сповіщають про рух російських ракет або дронів під час повітряних тривог. Енергетики закликали довіряти офіційній інформації, зокрема їхньому каналу в телеграмі та фейсбук-сторінці. Там щодня пишуть про стан енергетичної системи.