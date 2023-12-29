Россияне не только бьют по Украине ракетами. Они используют и более изощренные методы воздействия – например, распространяют фейки в соцсетях. Минэнерго опровергло выдумки, которые распространяются по интернету.
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На праздники не планируют отключать свет, другая информация – вымысел
Вот так выглядит настоящая российская ИПСО. В социальных сетях начала распространяться информация о якобы отключении энергоснабжения в новогодние праздники. Для усиления эффекта авторы провокации используют видеокадры эфира телемарафона "Единые новости" с наложением другого звукового ряда. Министерство энергетики Украины официально сообщает: это ФЕЙК!
– написали в Минэнерго.
Там объясняют: плановых отключений в Украине нет и не предполагается. Пока электроэнергии достаточно, чтобы покрыть потребности потребителей. В энергосистеме есть резервные мощности и возможность привлечения импорта.
"Призываем граждан быть бдительными и использовать информацию только из официальных источников. Не дадим врагу посеять у нас панику и уныние! Военные и энергетики 24/7 делают все возможное, чтобы украинцы были со светом и теплом", – подчеркнули энергетики.
Как распознать фейк: анализирует 24 Канал
- 24 Канал нашел в соцсетях тот фейк, о котором писали в Минэнерго. Его распространили утром 29 декабря через ряд телеграм-каналов. В целом эти каналы вроде бы патриотические, но там засилие рекламы и ссылок на другие телеграм-каналы, в том числе закрытые. Это уже настораживает.
- Нет ссылки на то сообщение Укрэнерго, где якобы написали о дефиците энергии.
- Фейк содержит видео, где действительно говорят об отключении света. Видеоряд показывает энергетиков, есть плажка "Единые новости", так что все выглядит как реальный сюжет телемарафона. Вероятно, это вырезка из прошлогоднего эфира. А вот звуковая дорожка сомнительная: голос журналистки имеет странный отзвук.
- Сообщение содержит эмоциональные призывы отправить это сообщение родным, много восклицательных знаков, выделение жирным и капслоком. Это тоже указывает на фейковость информации, потому что нашими эмоциями манипулируют.
- Оперируют цифрами "до 16 часов", что должно отключить рациональное мышление у пользователя, и словами "уже завтра".
- Но самое главное то, что сообщение содержит перечень городов Украины со ссылками. Мол, нажмите на ссылку, чтобы узнать график отключений в вашем городе. Таким образом пользователя ведут на сомнительные сторонние ресурсы..
- По ссылке содержится приглашение присоединиться к телеграм-каналу. Фактически это скрытая реклама, а людей используют для расширения базы подписчиков.
Заявленное количество подписчиков в канале (черный цвет) не совпадает с реальным (серый цвет) / Скриншот 24 Канала
Не ведитесь на манипуляции!