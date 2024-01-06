Коли чекати значного похолодання і в яких областях буде найбільший мінус, спрогнозували синоптики. Зауважили, що очікується ускладнення погодних умов, передає 24 Канал.

Зверніть увагу До 30 сантиметрів снігу: коли й у яких областях будуть значні опади

Де прогнозують 25 градусів морозу

Так, 7 – 9 січня в Україні очікуються складні погодні умови внаслідок вторгнення арктичного повітря з півночі Європи та утворення активного циклону на Півдні нашої держави.

Упродовж 7 – 9 січня з півночі на південь очікується значне зниження нічної температури до 13 – 20 градусів морозу (на Чернігівщині та Сумщині до 19 – 25 морозу), у південній частині до 7 – 15 морозу,

– зазначили синоптики.

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Будуть сильні снігопади

В Укргідрометцентрі зазначили, що вдень 7 січня та упродовж доби 8 січня в Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській областях буде значний сніг. Очікується приріст покриву 10 – 20 сантиметрів. У Кіровоградській та Дніпропетровській – навіть до 30.

Тим часом в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях теж значні. Але дощ з переходом у сніг. Окрім того, ожеледь, налипання мокрого снігу (приріст снігового покриву 5 – 15 сантиметрів).

У центральних, східних та південних областях пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду, хуртовини та снігові замети. На дорогах більшості областей ожеледиця. ️

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Зауважимо, що у ДСНС Одеської області також попереджали про погіршення погодних умов. Рятувальники закликали бути особливо обережними упродовж 7 – 9 січня та дотримуватися правил безпеки. Також краще утриматися від далеких поїздок у цей період.