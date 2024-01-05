Синоптики отметили, что сложные погодные условия будут вследствие вторжения арктического воздуха с севера Европы и образования активного циклона на Юге страны, передает 24 Канал.

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Прирост снежного покрова до 30 сантиметров

Ухудшение погоды прогнозируют уже к концу этой недели и начало следующей. Днем 7 января и в течение суток 8-го в Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областях сильный снег – прирост снежного покрова 10 – 20 сантиметров. В Кировоградской и Днепропетровской – до 30.

В Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях сильные осадки. В частности, дождь с переходом в снег, а также гололедица, налипание мокрого снега. Прирост снежного покрова 5 – 15 сантиметров.

Добавили, что в центральных, восточных и южных областях порывы ветра 15 – 20 метров в секунду. Также будут метели и снежные заносы. На дорогах большинства областей гололедица.

Также в течение 7 – 9 января с севера на юг ожидается значительное снижение ночной температуры до 13 – 20 градусов мороза. В Черниговской и Сумской области даже до -25. В южной части до 7 – 15 градусов мороза.

"Сложные погодные условия могут привести к усложнению работы коммунальных служб и энергетических предприятий, нарушению и прекращению движения транспорта на дорогах, ухудшению условий жизнеобеспечения населения", – отметили в Укргидрометцентре.

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Ухудшение погоды в Одесской области

В ГСЧС Одесской области предупредили, что 7 – 9 января ожидаются значительные осадки – дождь с переходом в снег. Также будет гололедица и налипание мокрого снега.

Призываем быть осторожными в эти дни и соблюдать правила безопасности! Лучше не планируйте дальние поездки на это время. Помните, что несоблюдение простых рекомендаций может обернуться для вас опасностью,

– подчеркнули спасатели.

Обратите внимание! Укргидрометцентр предупреждает, что это уже II уровень опасности (оранжевый).