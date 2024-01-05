В Укргидрометцентре предупредили, что усложнение погодных условий ожидается уже на 7 января. Будьте внимательны и осторожны,призывает 24 Канал.

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Когда ухудшится погода

Синоптики рассказали, что 7 января в Украине, кроме северной части, снег в южных, местами центральных и восточных областях значительные осадки. В частности, дождь и снег, гололедица, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

Кроме того, температура воздуха снизится. Так, в северной части в течение суток 9 – 14 градусов мороза, на севере Черниговщины и Сумщины 15 – 20 мороза. На остальной территории ночью и днем 3 – 8 мороза, а в Закарпатье и Юге 0 – 8 тепла.

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В Одесской области ожидаются значительные осадки

В ГСЧС Одесщины сообщили, что 7 – 9 января на территории области значительные осадки (дождь с переходом в снег), гололедица и налипание мокрого снега.

Призываем быть осторожными в эти дни и соблюдать правила безопасности! Лучше не планируйте дальние поездки на это время. Помните, что несоблюдение простых рекомендаций может обернуться для вас опасностью,

– подчеркнули спасатели.

Также напомнили о масштабной чрезвычайной ситуации из-за непогоды в конце ноября прошлого года. В ГСЧС отметили, что именно пренебрежение предупреждениями оперативных и других служб привело к значительным опасным последствиям. Будьте осознаны и оставайтесь в безопасности.