В каких областях ожидаются умеренные осадки и какая будет температура на Крещение, рассказали в Укргидрометцентре, передает 24 Канал.

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Прогноз погоды на Крещенье

Синоптики отметили, что 6 января в Украине преимущественно без осадков. Только на Севере ожидается небольшой снег, а в Прикарпатье – дождь.

Температура в северной части в течение суток 2 – 8 градусов мороза, на остальной территории ночью 0 – 5 мороза, днем 1 – 8 тепла,

– спрогнозировали в Укргидрометцентре.

Заметим, что раньше в комментарии NV заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра рассказала, что 6 – 8 января в Киеве и области снова вернутся морозы. Кроме того, в воскресенье и понедельник возможны значительные снегопады.

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Ориентировочный прогноз погоды в Украине на 6 января / Скриншот из Укргидрометцентра

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Какая будет погода в ближайшие трое суток