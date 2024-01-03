Когда и в каких областях прогнозируют самый большой минус, рассказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

Кстати говоря Снег будет идти в большинстве областей Украины: дата уже известна

Где и когда ударит мороз до -20 градусов

Метеоролог рассказала, что арктический холод царит на севере Европы. Он пытается зайти на территорию нашего государства. Впрочем, пока здесь не дают разгуляться западные воздушные потоки, которые приносят атлантическое тепло и нивелируют этот холод с севера.

В последующие дни – 4 и 5 января – благодаря теплым воздушным массам с Запада температура воздуха будет "плюсовой" – в пределах 1 – 7 градусов ночью и днем в Украине. Однако кроме Севера, где в это время ожидается 0 – 5 градусов мороза.

Но это тепло пройдет, и 6, 7, 8 января снова с севера может зайти холодный арктический воздух, который принесет морозы. В северных, центральных и восточных регионах Украины холоднее всего: ночью 10 – 15, на Северо-Востоке местами и до 18 – 20 градусов мороза,

– отметила Голеня.

В воскресенье и понедельник возможно усложнение погодных условий на фоне столкновения воздушных масс с севера и юга.

"В западных и северных областях будут снегопады, метели. А Юг и Восток Украины будут с осадками преимущественно в виде дождя. Центр — это дождь и мокрый снег, налипание мокрого снега, гололедица", – сказала метеоролог.

Добавила, что дальше этот циклон переместится на Восток, а с севера снова может зайти холодный воздух. 9 – 10 января морозы усилятся, будут не только на Севере и Западе, но и в центральных, восточных и даже южных областях.

Впрочем, по прогнозу синоптиков, этот период похолодания завершится 10 января. К середине января придет ослабление морозов до 0 – 5 градусов на Севере и даже оттепель – на Юге.