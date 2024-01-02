Когда и где ждать осадков, спрогнозировали синоптики. Также в Укргидрометцентре рассказали, где будет самая низкая температура, передает 24 Канал.

Кстати Когда и в каких областях грянет мороз до -23 градусов

Будет снежить в большинстве областей

Так, по прогнозу синоптиков, уже со среды осадки будут в большинстве регионов нашего государства.

3 – 4 января в большинстве областей снег, мокрый снег, на Западе и Юге страны с дождем,

– отметили в Укргидрометцентре.

Добавили, что температура на Закарпатье, Прикарпатье и южной части ночью около 0. Днем еще 3 – 8 градусов тепла. Тем временем на остальной территории ожидается значительное похолодание.

"Снижение температуры ночью до 3 – 10 мороза, днем до 0 – 5 мороза. На Северо-Востоке ночью до 13 – 18 градусов мороза, днем до 6 – 11", – спрогнозировали синоптики.

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Прогноз погоды на 3 января / Скриншот из Укргидрометцентра

Прогноз на месяц: какая будет погода в январе 2024 года

Синоптики отметили, что средняя месячная температура ожидается в пределах 0 – 4 градусов мороза. Однако, на Закарпатье, в Крыму, Одесской и Херсонской областях 0 – 2 тепла, – на 1, 5 – 2 градуса выше нормы.

Месячное количество осадков в пределах 32 – 43 миллиметров, в горах Крыма больше – 77. Впрочем, это в пределах нормы.

Тем временем в восточных, Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях ожидается 35 – 78 миллиметров (в Карпатах где-то 80 – 100 миллиметров), что несколько больше нормы.

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