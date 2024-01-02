Коли та де саме чекати опадів, спрогнозували синоптики. Також в Укргідрометцентрі розповіли, де буде найнижча температура, передає 24 Канал.

До речі Коли і в яких областях вдарить мороз до -23 градусів

Сніжитиме в більшості областей

Так, за прогнозом синоптиків, уже з середи опади будуть у більшості регіонів нашої держави.

3 – 4 січня в більшості областей сніг, мокрий сніг, на Заході та Півдні країни з дощем,

– зазначили в Укргідрометцентрі.

Додали, що температура на Закарпатті, Прикарпатті та у південній частині вночі близько 0. Вдень ще 3 – 8 градусів тепла. Тим часом на решті території очікується значне похолодання.

"Зниження температури вночі до 3 – 10 морозу, вдень до 0 – 5 морозу. На Північному Сході вночі до 13 – 18 градусів морозу, вдень до 6 – 11", – спрогнозували синоптики.

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Прогноз погоди на 3 січня / Скриншот з Укргідрометцентру

Прогноз на місяць: яка буде погода у січні 2024 року

Синоптики зазначили, що середня місячна температура очікується в межах 0 – 4 градусів морозу. Однак, на Закарпатті, у Криму, Одеській та Херсонській областях 0 – 2 тепла, – на 1, 5 – 2 градуси вище за норму.

Місячна кількість опадів у межах 32 – 43 міліметрів, у горах Криму більше – 77. Втім, це в межах норми.

Тим часом у східних, Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях очікується 35 – 78 міліметрів (у Карпатах подекуди 80 – 100 міліметрів), що дещо більше за норму.

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Цікаво! Раніше метеорологиня Віра Балабух розповіла, що найнижча температура в Україні зазвичай спостерігається в другій половині січня – лютому. Тож саме цей період може бути найхолоднішим. Окрім того, можливі найсильніші снігопади.