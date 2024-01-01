Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич. Він спрогнозував, коли і яких областях України значно посиляться морози.

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Коли чекати похолодання у січні

Кібальчич зазначив, що до погіршення погоди в більшості областей призведе розвиток циклонічної діяльності на тлі поступового вторгнення арктичного холоду з півночі Європи вже в перші дні січня.

В середині тижня очікується суттєве похолодання у північних, східних та центральних областях. На Чернігівщині та Сумщині стовпчики термометрів в окремі дні опустяться нижче -20 градусів. Температурні контрасти спричинять рясні опади у вигляді снігу, мокрого снігу, на Півдні переважно дощі,

– розповів синоптик.

Також зазначив, що вдень 1 січня в північних областях під впливом циклону пройдуть опади у вигляді дощу, снігу та мокрого снігу. На решті території – без істотних опадів. Вдень 2 – 7 тепла, на Півдні до +12, на крайній Півночі та в Карпатах близько 0 градусів.

2 січня в центральних, південних та східних областях дощ, у західних та північних – сніг і мокрий сніг.

"У північній частині місцями сильні снігопади, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця", – попередив синоптик.

До речі, у північно-західних областях та Карпатах упродовж доби вдень 2 – 7 морозу. Тим часом на Півдні та Сході 5 – 10 тепла.

У середу, 3 січня, вночі в західних і східних областях сніг або мокрий сніг. Вдень на більшій частині території країни, крім східних та Сумської областей – сніг, мокрий сніг, місцями з дощем. До речі, подекуди очікуються значні опади, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Температура повітря значно знизиться.

Вночі у північних та Харківській області знизиться до 11 – 16 морозу, на півночі Чернігівської та Сумської областей 20 – 23 морозу; на решті території країни 4 морозу – 1 тепла. Вдень температура на Півночі Лівобережжя збережеться низькою, у межах 10 – 15 градусів морозів,

– зазначив Кібальчич.

Додав, що на решті території близько 0. Втім, на Прикарпатті, Півдні та у Криму до 3 – 7 тепла.