Так, в Укргідрометцентрі оприлюднили прогноз погоди на січень, пише 24 Канал.

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Прогноз погоди на січень в Україні

Синоптики зазначили, що середня місячна температура повітря передбачається у межах 0 – 4 градусів морозу. Втім, на Закарпатті, у Криму, Одеській та Херсонській областях 0 – 2 тепла, що на 1, 5 – 2 градуси вище за норму.

Місячна кількість опадів очікується у межах 32 – 43 міліметрів, у горах Криму – 77. Це в межах норми. Однак, у східних, Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях 35 – 78 міліметрів (у Карпатах подекуди 80 – 100 міліметрів), що дещо більше за норму.

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Цікаво! Раніше метеорологиня Віра Балабух розповіла, що в Україні найнижчі температури спостерігаються зазвичай у другій половині січня, лютому. Додала, що саме цей період може бути найхолодніший, можливі найсильніші снігопади.

Коротка кліматична характеристика січня