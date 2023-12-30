Яка буде погода на початку січня, де очікуються опади, а в яких областях температура повітря ще сягатиме до +11 градусів, спрогнозували синоптики, передає 24 Канал.

Зверніть увагу Без снігу та морозу в більшості областей: яка буде погода на Новий рік

Тепло ще затримається

Директор Укргідрометцентру в ефірі "Громадського радіо" розповів, що зазвичай вже наприкінці грудня на Півночі України переважають невеликі та помірні морози. Окрім того, бувало й достатньо багато снігу. Однак, цього року погода аномальна.

Нинішнього разу тепле повітря розповсюдилося на всю територію України. Така тепла погода буде достатньо довго утримуватися, – і до Нового року і навіть на початку Нового року,

– підкреслив метеоролог.

Цікаво, що на Новий рік очікуються лише невеликі опади. Зокрема, за прогнозом Миколи Кульбіди, спочатку йтиме невеликий дощ, далі – з мокрим снігом. І все це на фоні плюсової температури.

Зауважимо, що згідно з орієнтовними прогнозами на картах, 1 січня на Заході та частково Півдні без морозу, на решті території переважно до -1 градуса.

Вдень у багатьох областях до 6 тепла. Тим часом на Півдні навіть до +12 градусів.

Дізнайтеся більше Люті морози чи знову аномальне тепло: яка буде погода у січні 2024 року

Орієнтовний прогноз погоди на 1 січня / Скриншот з Укргідрометцентру

Збережеться тенденція теплої та безсніжної погоди