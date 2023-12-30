Яка буде погода на початку січня, де очікуються опади, а в яких областях температура повітря ще сягатиме до +11 градусів, спрогнозували синоптики, передає 24 Канал.
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Тепло ще затримається
Директор Укргідрометцентру в ефірі "Громадського радіо" розповів, що зазвичай вже наприкінці грудня на Півночі України переважають невеликі та помірні морози. Окрім того, бувало й достатньо багато снігу. Однак, цього року погода аномальна.
Нинішнього разу тепле повітря розповсюдилося на всю територію України. Така тепла погода буде достатньо довго утримуватися, – і до Нового року і навіть на початку Нового року,
– підкреслив метеоролог.
Цікаво, що на Новий рік очікуються лише невеликі опади. Зокрема, за прогнозом Миколи Кульбіди, спочатку йтиме невеликий дощ, далі – з мокрим снігом. І все це на фоні плюсової температури.
Зауважимо, що згідно з орієнтовними прогнозами на картах, 1 січня на Заході та частково Півдні без морозу, на решті території переважно до -1 градуса.
Вдень у багатьох областях до 6 тепла. Тим часом на Півдні навіть до +12 градусів.
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Орієнтовний прогноз погоди на 1 січня / Скриншот з Укргідрометцентру
Збережеться тенденція теплої та безсніжної погоди
- Зауважимо, Ігор Кібальчич писав, що згідно з поточними прогнозами, тенденція теплої, вологої та переважно безсніжної погоди збережеться 31 грудня та 1 січня.
- Метеоролог зазначив, що в цей період очікується проходження атмосферних фронтів з заходу та переважання циклонічної діяльності.
- Так, за прогнозом синоптика, 31 грудня у західних, північних та центральних областях України пройде дощ, місцями з мокрим снігом. Тим часом на Сході та Півдні без істотних опадів.
- У новорічну ніч під впливом слабкого баричного гребеня з Півдня, істотні опади не очікується майже по всій Україні. Тільки в районі Полісся та у Карпатах можливий сніг, мокрий сніг.
- Вдень 1 січня вплив балтійського циклону та його фронтів пошириться практично на всю територію нашої держави. Очікуються опади переважно у вигляді дощу, мряки, мокрого снігу. Також спостерігатимуться тумани, подекуди ожеледиця.
- До речі, вдень 31 грудня та 1 січня, прогнозує Кібальчич, буде 3 – 8 тепла. У новорічну ніч близько 0 градусів.
- Тим часом у південних областях і Криму 1 – 6 тепла, а вдень 1 січня температура підвищиться до 6 – 11 градусів.