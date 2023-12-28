Та як довго ще буде тепло, в ефірі "Громадського радіо" відповів директор Укргідрометцентру. До речі, Микола Кульбіда також розповів, чи йтиме сніг на Новий рік, передає 24 Канал.

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Скільки ще буде тепло взимку

Метеоролог зауважив, що погода наприкінці грудня є аномальною. Адже зазвичай у цей період на Півночі України вже переважають невеликі та помірні морози. Бувало достатньо багато снігу. Цього року, як бачимо, все навпаки.

Також директор Укргідрометцентру розповів, що підвищення температури завжди зумовлюється переміщенням теплих повітряних мас, які, як правило, приходять до нас або з Середземного моря через Балкани, або з Атлантики через Європу, таким чином досягаючи території України.

Окрім того, взимку зазвичай буває потужним Сибірський антициклон. Він не допускає ці повітряні маси до України, окрім західних регіонів.

Але нинішнього разу тепле повітря розповсюдилося на всю територію України, і ще така тепла погода буде достатньо довго утримуватися, – і до Нового року і навіть на початку Нового року,

– підсумував Микола Кульбіда.

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Яка буде погода на Новий рік

Експерт також розповів, чи чекати українцям снігопаду на Новий рік 2024. Зауважив, опади будуть, втім, невеликі.

"Спочатку дощ, тоді дощ з мокрим снігом і усе це на фоні плюсової температури повітря", – підкреслив метеоролог.

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